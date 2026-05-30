Ataque armado deja dos muertos y cuatro heridos, entre ellos un niño, en la zona 18 capitalina

Los cuerpos de socorro reportaron un ataque armado ocurrido este sábado 30 de mayo que dejó dos personas muertas y cuatro heridas.

El hecho ocurrió en el cruce de la colonia San Rafael, zona 18 capitalina, informaron las fuentes.

De acuerdo con reportes de los Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios, dos personas quedaron muertas en el lugar.

En tanto que otras cuatro personas, entre ellas un menor de 4 años y una mujer de 52, fueron trasladados heridos hacia el Hospital General San Juan de Dios.

En el lugar quedó tirada una de las armas que fue utilizada en el ataque.

Capturado

Un presunto sicario fue llevado herido a un centro asistencial luego de que fue capturado por las autoridades.

El apresado estaría involucrado en el ataque en el que murieron dos personas y cuatro quedaron heridas.

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Al sujeto se le localizaron dos armas de fuego y una moto robada.