Ataque armado deja dos muertos y cuatro heridos, entre ellos un niño, en la zona 18 capitalina

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Ataque armado deja dos muertos y cuatro heridos, entre ellos un niño, en la zona 18 capitalina

PNC reporta la captura de uno de los supuestos sicarios que perpetraron el atentado.

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Socorristas trasladan a una de las personas heridas en ataque armado. (Foto: Bomberos Municipales)

Socorristas trasladan a una de las personas heridas en ataque armado. (Foto: Bomberos Municipales)

Los cuerpos de socorro reportaron un ataque armado ocurrido este sábado 30 de mayo que dejó dos personas muertas y cuatro heridas.

El hecho ocurrió en el cruce de la colonia San Rafael, zona 18 capitalina, informaron las fuentes.

De acuerdo con reportes de los Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios, dos personas quedaron muertas en el lugar.

En tanto que otras cuatro personas, entre ellas un menor de 4 años y una mujer de 52, fueron trasladados heridos hacia el Hospital General San Juan de Dios.

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En el lugar quedó tirada una de las armas que fue utilizada en el ataque.

Capturado

Un presunto sicario fue llevado herido a un centro asistencial luego de que fue capturado por las autoridades.

El apresado estaría involucrado en el ataque en el que murieron dos personas y cuatro quedaron heridas.

Lea también: PNC reporta incautación de droga y captura de nicaragüeneses

Al sujeto se le localizaron dos armas de fuego y una moto robada.

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

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Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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