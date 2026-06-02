Guatemala busca fortalecer su relación con EE. UU. mediante inversión, seguridad e infraestructura

Los vínculos comerciales, de inversión y diplomáticos entre Guatemala y Estados Unidos serán abordados desde este martes hasta el próximo jueves por una misión de empresarios guatemaltecos, en conjunto con autoridades de los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores.

Los encuentros se llevarán a cabo en Washington D. C. y representan “una oportunidad y una necesidad latente de mejorar y atraer mayor inversión como socio estratégico y aliado para la seguridad económica no solo de Guatemala, sino de la región”, explicó a Prensa Libre José Echeverría, director ejecutivo del US-Guatemala Business Council (Consejo Empresarial Estados Unidos-Guatemala).

El directivo confirmó que en la agenda existe interés de diversas empresas de Estados Unidos que analizan a Guatemala como puerta de entrada a Centroamérica, debido a su ubicación geográfica entre el puerto de Manzanillo, en México, y el Canal de Panamá, además de su posición estratégica para fortalecer la resiliencia económica.

“Esta es una oportunidad para Guatemala, pero aún queda mucho por hacer para concretar inversiones y materializar proyectos. Ese es el objetivo general de esta plataforma anual, que continuará desarrollándose en los próximos años”, indicó.

En la balanza comercial, el intercambio entre Guatemala y Estados Unidos supera los US$10 mil millones anuales.

La representación del sector privado organizado estará encabezada por Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), y José Miguel Torrebiarte, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Por parte del Gobierno participarán el viceministro de Relaciones Exteriores, Julio Orozco; la viceministra de Economía, Valeria Prado, y el embajador de Guatemala en Estados Unidos, Hugo Beteta Méndez-Ruiz.

Impulsan entorno seguro para invertir

Echeverría explicó que, en este contexto, el concepto de seguridad económica responde a la necesidad de fortalecer la integración en el mercado global y reducir la incertidumbre que puede generarse en determinados mercados, especialmente en Asia.

También señaló la importancia de reducir la influencia del crimen organizado en sus distintas manifestaciones, como el lavado de dinero, que afecta la calidad de la obra pública y los procesos de autorización para el desarrollo empresarial.

Añadió que una mayor presencia de empresas legales y legítimas, tanto internacionales como locales, en alianza con el Gobierno y con Estados Unidos, principal socio comercial de Guatemala puede contribuir a mejorar las condiciones económicas y de seguridad en un contexto global.

Busca acelerar obras logísticas

En cuanto a los asuntos que se abordarán en las reuniones, el directivo informó que se presentarán los resultados de los últimos 12 meses desde la visita, en febrero del 2025, del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Entre los avances más importantes figura el acuerdo para el desarrollo de infraestructura con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace).

El programa incluye la ampliación y construcción de los muelles 5, 6, 7 y 8, con el objetivo de habilitar nuevas áreas para las operaciones de importación y exportación en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla.

Además, en enero del 2026 el programa se amplió para realizar los estudios de factibilidad de una conexión ferroviaria de carga que enlazará la EPQ con Escuintla. El proyecto, conocido como Estación Logística Multimodal, también contempla seis circuitos terrestres.

Otro de los asuntos será la selección de Guatemala por la Millennium Challenge Corporation (MCC) —Corporación del Desafío del Milenio— para impulsar programas orientados a la reducción de la pobreza y la generación de empleo mediante proyectos de infraestructura.

Asimismo, se analizará la reforma de la Ley de Alianzas Público-Privadas.

“Más que una propuesta, lo que estamos haciendo es articular estas iniciativas que ya están en marcha y lo que queremos es potenciar para darle un impulso. El mejoramiento del puerto Quetzal está acompañado de mejoras en las aduanas, de un componente de mayor seguridad y del interés de Estados Unidos”, citó el directivo.

Reiteró que se trata de una plataforma orientada a articular las acciones ya existentes, integrarlas en mecanismos de seguimiento y avanzar de una manera más consistente.