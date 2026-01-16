Las seis rutas prioritarias y un tramo ferroviario que incluye el acuerdo firmado entre Guatemala y EE. UU.

Estados Unidos y Guatemala suscribieron un nuevo acuerdo para el desarrollo de infraestructura crítica, con la ejecución de estudios técnicos para seis proyectos en rutas claves del país y un tramo ferroviario desde Puerto Quetzal hacia Escuintla, que incluye diseño, análisis de factibilidad y otros. La inversión la asume el Gobierno y asciende a unos US$110 millones.

Ocho meses después de haber firmado el primer acuerdo para la modernización y ampliación de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el Gobierno formalizó anoche una segunda operación de asistencia técnica con Estados Unidos, en el marco del programa de cooperación.

El acuerdo se concretó con la firma de una carta de aceptación (LOA, en inglés) entre el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace).

Al hacerse oficial la LOA, Guatemala acepta las condiciones y protocolos del Usace, con fundamento en las leyes de Estados Unidos, así como el compromiso de asumir el costo de las siguientes fases: diseño, planificación, construcción, capacitación y preparación del personal especializado.

La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura, con la participación del presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, y la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, junto con el embajador estadounidense, Tobin Bradley, y Clay McCoy, ingeniero líder del proyecto del Usace.

Los proyectos

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala informó en un comunicado de prensa que el acuerdo asciende a US$110 millones, para mejorar la infraestructura vial crítica, así como efectuar estudios integrales y preparar los diseños conceptuales para la integración de un sistema ferroviario que conecte Puerto Quetzal con una estación logística multimodal en Escuintla, por medio del Usace.

La ministra de Comunicaciones enumeró los seis proyectos viales. El primero es el mejoramiento de la ruta Sololá, entre Santiago Atitlán y San Marcos La Laguna, conocido como la ruta turística y se busca ampliar ese tramo.

El segundo es la construcción de un distribuidor vial en la ciudad de Quetzaltenango.

También está el paso a desnivel en el kilómetro 56 de la CA-9 Norte, ingreso a Sanarate, El Progreso. Además, la ampliación a cuatro carriles de la CA-2 Occidente, tramo del puente Nahualate a San Bernardino, Suchitepéquez.

Entre los proyectos se incluyen trabajos para mejorar el paso vehicular elevado en la calle Martí, zona 2 de la Ciudad de Guatemala, y, finalmente, la construcción del distribuidor vial CA-9 Norte, entre el Kilómetro 56, Sanarate hacia Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez.

Estos proyectos fueron seleccionados por su impacto en la movilidad, la conectividad territorial y el desarrollo económico. afirmó Zea, y señaló que las obras buscan “reducir los tiempos de traslado, mejorar el acceso a servicios básicos y facilitar la integración a las principales redes viales del país”.

Cooperación clave

Gabriela Roca, vicepresidenta de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), dijo durante el evento que la cooperación con el Usace aporta no solo experiencia técnica de clase mundial, sino también altos estándares en planificación, sostenibilidad, gestión de riesgos y resiliencia.

“Este convenio abre la puerta a proyectos concretos: modernización de infraestructura portuaria, diseño de corredores ferroviarios que conecten zonas productivas y polos logísticos”, resaltó Roca.

“Estos proyectos forman pare de la modernización y la estrategia nacional de infraestructura”, resaltó Arévalo.

Reto del milenio

La embajada estadounidense en el país agregó que, en diciembre pasado, Guatemala fue seleccionada como uno de los únicos dos países de Latinoamérica para desarrollar un programa con la Corporación del Reto del Milenio, lo que ayudará a superar desafíos institucionales y abrir nuevas oportunidades para empresas guatemaltecas y estadounidenses.

“La política del presidente Trump reconoce a Guatemala como un socio importante y después de la visita del secretario de Estado de los EE. UU. Marco Rubio concretó la ampliación de Puerto Quetzal y esta semana se comenzó con el análisis de este nuevo acuerdo”, expresó Tobin Bradley, embajador de EE. UU. en Guatemala.

Crear empleos

La embajada estadounidense en Guatemala enfatizó que el gobierno de Donald Trump mantiene el compromiso inquebrantable de poner fin a la migración ilegal y fortalecer la seguridad fronteriza de los Estados Unidos. “Este programa crea oportunidades y empleos que evitan que los guatemaltecos tengan que abandonar su país”.

“Celebramos una visión compartida de progreso y certeza económica y seguridad real”, dijo Bradley.

Cronología

Estados Unidos y Guatemala mantienen un programa de cooperación en infraestructura.