Guatemala y EE. UU. firman convenios para ejecutar seis proyectos viales con inversión de US$110 millones

Guatemala ejecutará seis proyectos de infraestructura vial en distintos departamentos del país con asistencia técnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace), como parte del programa de cooperación en infraestructura crítica. La inversión será financiada en su totalidad por el Gobierno de Guatemala, mientras que la asesoría técnica y los estudios serán respaldados por Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, la firma de dos nuevas cartas de Oferta y Aceptación (LOA, en inglés) entre el Ministerio de la Defensa Nacional y el Usace, con apoyo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, consolida la cooperación entre ambos países en materia de desarrollo estratégico.

Según informó la embajada de Estados Unidos, Guatemala asignó US$110 millones para el desarrollo de infraestructura vial crítica y estudios técnicos que evalúan la integración de un sistema ferroviario entre Puerto Quetzal y Escuintla.

En la ceremonia participaron el presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, y la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, junto con el embajador estadounidense, Tobin Bradley, y Clay McCoy, ingeniero líder de proyecto del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos.

Los seis proyectos viales incluyen:

Mejoramiento de la ruta Sololá 4, entre Santiago Atitlán y San Marcos La Laguna. Construcción de un distribuidor vial en la ciudad de Quetzaltenango. Distribuidor vial en el kilómetro 56 de la C9 Norte, ingreso a Sanarate, El Progreso. Ampliación a cuatro carriles del tramo del puente Guacalate, en San Bernardino, Suchitepéquez. Paso vehicular elevado en la calle Martí, zona 2 de la Ciudad de Guatemala. Construcción del Arco Noroccidente, desde Sanarate hasta Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez.

Estos proyectos fueron seleccionados por su impacto en la movilidad, la conectividad territorial y el desarrollo económico. Norma Zea, ministra de Comunicaciones, señaló que las obras buscan “reducir los tiempos de traslado, mejorar el acceso a servicios básicos y facilitar la integración a las principales redes viales del país”.

La embajada estadounidense destacó que esta colaboración forma parte de una estrategia para fortalecer las relaciones bilaterales y contrarrestar la influencia de actores externos en la región.

“Al priorizar el desarrollo de infraestructura transparente y de alta calidad con experiencia técnica estadounidense, Guatemala está construyendo resiliencia frente a prácticas depredadoras”, señaló el comunicado.

El acuerdo también da continuidad al convenio firmado en mayo del 2025 para la modernización de la Empresa Portuaria Quetzal, y sienta las bases para futuras cartas de cooperación en seguridad fronteriza y control en puntos de entrada, como parte de una política regional orientada a fortalecer el comercio seguro y frenar la migración irregular.