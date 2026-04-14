EPQ definirá en octubre el financiamiento para ampliar muelles y prevé crédito público para el proyecto

El financiamiento para la construcción y ampliación de los muelles comerciales 5, 6, 7 y 8 en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), así como su estimación de costo de inversión, quedará definido en el segundo semestre del 2026, y se prevé el uso de varios instrumentos en operaciones de crédito público.

El financiamiento necesario para ejecutar las diferentes fases de construcción aún está en análisis de factibilidad y, por el momento, no existe un monto exacto de lo que puedan costar las obras que ejecutará el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace).

El 22 de mayo próximo se cumple el primer año de la suscripción del memorándum de entendimiento entre el Usace y el Ministerio de la Defensa (Mindef), para realizar la evaluación, modernización y ampliación de los muelles comerciales de la EPQ, en Escuintla. Esta semana se encuentra de visita una misión técnica.

Según el Mindef, para el segundo semestre del 2026 se tiene previsto avanzar en los estudios de factibilidad y de ingeniería, luego de haber realizado un pago de US$63.7 millones en julio del 2025.

El cronograma indica que el análisis técnico para el diseño y costo se completará en dos fases.

Financiamiento de EPQ se definirá en octubre

El vicealmirante Juan Antonio Lemus Guzmán, presidente de la EPQ, explicó a Prensa Libre que ya se trabaja en la fase de financiamiento y existe coordinación con el Ministerio de Finanzas (Minfin) sobre una futura decisión.

“Lo estamos planeando con la Junta Directiva de EPQ. Tenemos que buscar una de las vías, que es el préstamo, y contamos con el apoyo del Ministerio de Finanzas para la gestión. Es un proceso algo largo para encontrar quién lo puede otorgar”, comentó Lemus Guzmán luego de participar recientemente en un foro portuario realizado en la Antigua Guatemala.

Recordó que la construcción de la EPQ se financió por medio de un préstamo internacional hace algunas décadas, lo que brindó certeza al proyecto.

El vicealmirante aclaró que, en este momento, aún no se tiene definido el mecanismo por los directores portuarios, pero ya se planifica para tenerlo más claro e incluirlo en el presupuesto anual del ejercicio fiscal 2027. Todo apuntaría a un posible préstamo con algún organismo financiero.

El financiamiento necesario para ejecutar las diferentes fases de construcción aún está en análisis de factibilidad y, por el momento, no existe un monto exacto de lo que puedan costar las obras que ejecutará el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace).

Este mecanismo de financiamiento, según el vicealmirante, debería estar definido en octubre.

Para el 2027 estarían concluidos los procesos de licitación interna, que deberían comenzar en el primer semestre, bajo los sistemas y criterios del Usace, con los diseños definidos.

La fase de construcción comenzaría en el primer semestre del 2028.

Proyecto en Puerto Quetzal entra en fase de diseño

Esta semana se encuentra en Guatemala una misión del Usace, que concluirá el próximo viernes 17 de abril, para avanzar en el programa de modernización y ampliación del Puerto Quetzal.

El Mindef informó que el proyecto avanza conforme a lo planificado y se encuentra en una fase inicial de diseño, que ya ha permitido definir los principales requisitos técnicos, elaborar esquemas preliminares y establecer estimaciones de costos.

Por otro lado, las coordinaciones conjuntas entre la Empresa Portuaria Quetzal y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos se mantienen activas y fluidas, con intercambio de información, desarrollo de talleres especializados y acompañamiento técnico permanente.