Portuaria Quetzal prepara transición de terminal de contenedores para garantizar servicio antes del 2027

Los integrantes de la junta directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, comenzaron la preparación y discusión de los nuevos contratos de arrendamiento y de servicios marítimos portuarios, así como de servicios conexos, de cara al próximo vencimiento con APM Terminals Quetzal.

Los contratos actuales, de carácter temporal, se suscribieron a mediados del 2025 y permitieron una salida legal, la continuidad de las operaciones y la estabilidad en las maniobras de carga para la importación y exportación; sin embargo, concluirán en octubre del 2027.

Antes de llegar a esa fecha, se tendrá el nuevo esquema de funcionamiento, que sería por prestación de servicios, por lo que no se convocará a una licitación internacional, como se había planteado inicialmente.

La normativa permite que la EPQ utilice estas figuras, y ese será el camino por desarrollar, según se explicó a Prensa Libre.

Una de las coincidencias del nuevo contrato portuario, en cuanto a condiciones y plazos, es que se realizará luego de la segunda vuelta de las elecciones generales, ya con nuevas autoridades elegidas, que tomarán posesión en enero del 2028.

Analiza modelo para operación portuaria

El vicealmirante José Antonio Lemus Guzmán, presidente de la EPQ, indicó que este tema es de “sensibilidad” para el comercio internacional de Guatemala, por lo que recibe un tratamiento cuidadoso.

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Esto al referirse al futuro del comercio de contenedores en las conexiones portuarias del Pacífico guatemalteco y del servicio. “La junta directiva no ve la representación como nombre, sino la actividad y el servicio”, aclaró el directivo.

En la actualidad, explicó que los servicios que se prestan a los usuarios los brinda APM Terminals, en nombre del Estado de Guatemala, para los agentes económicos.

“Atendiendo esas necesidades, tenemos que ver con quién hacemos el mejor negocio posible para que el usuario guatemalteco no se afecte. Esas son de las consideraciones más importantes que se deben tomar en cuenta y estamos en ese proceso”, afirmó Lemus Guzmán, luego de participar en un foro portuario durante la Agritrade 2026, en Antigua Guatemala recientemente.

Define operador para garantizar servicio

La celebración de los nuevos contratos de arrendamiento y de servicios marítimos portuarios debería prepararse en los siguientes 20 meses.

El directivo resaltó que el enfoque principal es la atención de la carga en contenedores para los usuarios, por lo que se busca la escogencia del mejor operador para garantizar ese beneficio.

El presidente de la EPQ explicó que el contrato de gestión indirecta se refiere a un servicio que el puerto debe prestar. En este caso, ejemplificó, es la atención a la carga en contenedores, carga en general o carga a granel, servicios que deben brindarse a los usuarios y que incluso tienen respaldo constitucional por tratarse de servicios de Estado. Este servicio es el foco principal, por lo que se puede buscar a un tercer operador que lo realice mejor que la portuaria, lo cual constituye el objetivo fundamental de la gestión indirecta.

Es decir, explicó, encontrar a alguien que lo pueda brindar en nombre del Estado de Guatemala, pero con la EPQ manteniendo el control de las operaciones, de modo que se garantice la prestación del servicio.

"Este tema es de “sensibilidad” para el comercio internacional de Guatemala, por lo que recibe un tratamiento cuidadoso" José Antonio Lemus Guzmán, presidente de la EPQ

“Es un aliado que preste el servicio, que garantice esa certeza en la prestación y que lo haga dentro de lo razonable en los costos, porque todo mundo busca ganar y ese no es el objetivo, sino garantizar la prestación del servicio del bien público y esa es la línea en que se sigue”, puntualizó.

Para las terminales a granel, como carbón, granos, entre otras, se deben garantizar los servicios y que no atiendan una carga propia, sino a todos los usuarios.

Terminal de contenedores en EPQ sería operada bajo otra modalidad de contrato. (Foto Prensa Libre: Cortesía EPQ).

Acelera plan para operación de terminal

Sobre el proceso y la programación de las diferentes etapas, el vicealmirante afirmó que “la idea aspiración es tenerla lo antes posible y no esperar al 2027 para comenzar a negociar o empezar a tener la solución. Nosotros quisiéramos tenerlo listo a finales de este año”.

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“Nos gustaría, el deseo sería tenerlo resuelto este año. Se tendría todo el próximo año con tranquilidad para todos, en cuanto al modelo que se seguirá, cómo será y la contingencia que se tendrá durante todo el periodo. Incluso quisiéramos llegar a un nivel de eficacia”, remarcó.

Ejemplificó que el tratamiento de la continuidad con APM Terminals, en julio del 2025, el usuario no lo percibió.

Avanza en esquema con enfoque en competencia

Sobre el modelo a seguir, el vicealmirante enfatizó que se debe contar con una garantía para la prestación del servicio, que no sea exageradamente caro para el usuario y, para ello, la EPQ debe garantizar la competencia, ya que no se quiere generar monopolios, lo cual la Constitución prohíbe.

Añadió que la junta directiva comenzó a estructurar todo este proceso y se han visualizado todos los caminos, “porque no es una cosa fácil”.

Recordó que la parte del Depósito Aduanero Temporal (DAT) se concluyó hasta finales del 2025, en la cual el usuario no sufrió ningún cambio, pero desde antes se pensaba en la futura transición al nuevo operador.