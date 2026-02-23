APM Terminals amplía patio de contenedores con inversión de Q40 millones para reducir los tiempos de operación

La ampliación del patio fue realizada con una inversión que alcanza los US$8 millones (unos Q40 millones) e incluye equipos especializados para agilizar la movilización de los contenedores.

Es la primera inversión que la compañía ha realizado luego de la suscripción de nuevos contratos de arrendamiento y prestación de servicios marítimo-portuarios con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el 21 de julio del 2025, lo cual permite la continuidad de la operación.

Carla Ramírez, directora de Asuntos Corporativos y Legales de APM Terminals en Guatemala, declaró a Prensa Libre que, tras la firma de los contratos que estabilizaron la operación, la compañía invirtió específicamente en la ampliación del patio principal de contenedores, así como en la adquisición de tres grúas conocidas como RTG, que se desplazan sobre neumáticos y brindan flexibilidad para moverse entre diferentes zonas del patio.

El programa incluyó inversiones en tecnología y capacitación de personal especializado para mantener la operación, mejorar la eficiencia mediante la reducción de tiempos y atender un mayor volumen de carga contenedorizada.

El diseño del patio de la terminal se compone de los bloques A1 a A4, y en el área ampliada estarán los bloques A5 y A6, conocidos anteriormente como “patios de tierra”, los cuales no contaban con las condiciones necesarias para operar con mayor eficiencia mediante las grúas RTG, tanto en contenedores de importación como de exportación.

Ramírez ejemplificó que, en un apilamiento de contenedores, se utiliza una disposición vertical de cinco niveles (del 1 al 5) por motivos de seguridad industrial.

Cada bloque tiene capacidad para el almacenaje y rotación de mil contenedores, por lo que el recinto se amplió hasta los dos mil, con el fin de atender los despachos de embarque o desembarque.

Se calcula que la capacidad total en los patios es de siete mil contenedores, los cuales se mantienen en rotación, en promedio, cada semana.

La ejecutiva declaró que, en enero, hay una baja temporalidad en el movimiento de carga, la cual repunta en las semanas previas a la Semana Santa, por lo que actualmente no se reporta congestionamiento.

Cada bloque tiene capacidad para el almacenaje y rotación de mil contenedores. (Foto Prensa Libre: Cortesía APM Terminals).

Trabajan en dragado en EPQ

En noviembre del 2025, la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), suscribió acuerdos con cinco compañías que prestan servicios portuarios para recuperar la operatividad de la dársena, mediante un proceso de dragado que permitirá retirar unos 180 mil metros cúbicos de sedimentos y materiales del lecho acuático.

Sin embargo, hubo atrasasos en la obra, pero la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) confirmó, recientemente, que arrancaron los trabajos.

El dragado, considerado una solución de corto plazo, para recuperar 3.9 millones de toneladas métricas de carga y la inversión es de US$3.3 millones.

La expectativa es que los tiempos de espera se reduzcan hasta cinco días promedio, según los cálculos estimados en el estudio técnico presentado.