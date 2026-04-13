Gobierno paga US$10 millones adicionales al Usace para impulsar proyecto ferroviario y logístico

El Estado de Guatemala efectuó un segundo desembolso de US$10 millones (aproximadamente Q76 millones) al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace), en el marco de la cooperación bilateral para el desarrollo de infraestructura estratégica.

La transferencia se realizó el pasado 30 de marzo y está destinada al proyecto denominado “Estación Logística Multimodal y Conexión Ferroviaria entre Puerto Quetzal y Escuintla”, el cual contempla la rehabilitación de un tren de carga, así como mejoras en caminos rurales.

Este proyecto forma parte de un nuevo convenio suscrito el 16 de enero de este año, mediante el cual el Usace brinda apoyo en la rehabilitación, diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura crítica en el país.

Con este segundo pago, el monto total transferido al Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense asciende a US$73.7 millones.

Anteriormente, el 30 de julio de 2025, la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), a través del Ministerio de la Defensa (Mindef), había realizado un primer desembolso de US$63.7 millones (unos Q490 millones), correspondiente a la fase de prefactibilidad y diseño del proyecto de la ampliación, según el acuerdo inicial firmado en mayo de ese mismo año.

Proyecto ferroviario a Escuintla entra en fase técnica

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz Ramos, informó que el proyecto de la vía férrea entre Puerto Quetzal y Escuintla se encuentra actualmente en fase de estudios y estructuración técnica, con el objetivo de determinar su viabilidad integral.

Según explicó, en esta etapa se analizan aspectos como la demanda logística, las condiciones del terreno, el derecho de vía, el impacto ambiental y la integración del proyecto dentro de un sistema de transporte moderno.

El funcionario confirmó que se ha previsto una inversión aproximada de US$10 millones para desarrollar estudios preliminares especializados. Estos incluyen el análisis, diseño y planificación de la infraestructura ferroviaria, así como su articulación con una plataforma logística multimodal que permita optimizar el transporte de carga entre el puerto y el interior del país.

Sáenz destacó que este esfuerzo se desarrolla en paralelo con el proceso de modernización y ampliación de los muelles de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), con el acompañamiento del Usace.

“Se busca que la infraestructura ferroviaria responda de forma eficiente a las futuras capacidades operativas del puerto”, afirmó.

Además, indicó que de forma complementaria se impulsa el mejoramiento de los corredores viales estratégicos, con el fin de fortalecer la conectividad, reducir los tiempos de traslado y disminuir los costos logísticos en el área de influencia de Puerto Quetzal.

“El proyecto avanza de manera técnica, progresiva y coordinada, orientado a consolidar un sistema logístico más eficiente, competitivo y sostenible para el país”, puntualizó el ministro.

Las áreas en las que se trabajará incluyen:

Estudios de factibilidad

Estudios de ingeniería

Diseño de la Estación Logística Multimodal

Diseño del primer tramo de la línea férrea (70 kilómetros)

Elaboración de los planos generales del proyecto

Presidente Bernardo Arévalo y funcionarios, acompañado de Tobin Bradley —derecha—, embajador de los EE. UU. en Guatemala, y Clay McCoy, del Usace —último a la derecha— durante suscripción de convenio en enero 2026. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytán)



Ampliación de muelles en EPQ avanza en fase de diseño

El Mindef también brindó una actualización en el programa que se lleva a cabo para la ampliación de los muelles comerciales en EPQ y desde este lunes 13 al 17 de abril se tiene prevista una visita del Usace.

“El programa de modernización y ampliación del Puerto Quetzal avanza de manera positiva y conforme a lo planificado, encontrándose actualmente en una fase inicial de diseño que ya ha permitido definir los principales requisitos técnicos, elaborar esquemas preliminares y establecer estimaciones de costos. Este progreso refleja un trabajo técnico sólido y bien estructurado”, subrayó Sáenz Ramos.

"El proyecto de la vía férrea entre Puerto Quetzal y Escuintla se encuentra actualmente en fase de estudios y estructuración técnica, con el objetivo de determinar su viabilidad integral.

Además, explicó que las coordinaciones conjuntas entre la EPQ y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos se mantienen activas y fluidas, con un intercambio de información, desarrollo de talleres especializados y acompañamiento técnico permanente.

“Es importante destacar que el enfoque no se limita únicamente a la infraestructura, sino que también incorpora mejoras operativas y de gestión, lo cual fortalece la eficiencia y competitividad del puerto en el mediano y largo plazo”, apuntó.

Agregó, que el programa de modernización de Puerto Quetzal avanza en la elaboración de los estudios de factibilidad y estudios de ingeniería los cuales están en un 35%.

EPQ prevé avanzar al 65% en segundo semestre

El Mindef también detalló las etapas previstas para el segundo semestre en el programa de ampliación y modernización de la EPQ, en el cual se espera alcanzar un avance del 65%, de acuerdo con la planificación y la definición del monto de inversión requerido.

El ministro Sáenz explicó que durante ese período el proyecto entrará en una fase de consolidación técnica y preparación para su ejecución.

“Para el segundo semestre del año, el proyecto tiene previsto avanzar hacia una etapa de consolidación técnica. Esto incluye la integración de resultados del taller intensivo de diseño, la incorporación de observaciones técnicas y una definición más precisa de las alternativas de desarrollo portuario”, indicó.

Añadió que también se prevé finalizar la estimación de costos, lo que permitirá orientar de mejor manera las decisiones de inversión.

Según lo programado, los estudios deberán avanzar del 35% al 65% durante el segundo semestre, con el desarrollo de diversas actividades técnicas en dos componentes principales:

Estudios de factibilidad

Plan de trabajo del alcance del estudio (28 de marzo del 2026)

Taller intensivo de diseño (charrette), del 14 al 20 de mayo del 2026

Informe de proyectos (4 de junio del 2026)

Análisis económico, del 5 de junio al 3 de agosto del 2026

Análisis económico FWOP, del 4 de agosto del 2026 al 27 de enero del 2027

Análisis ambiental y social, del 5 de junio al 3 de agosto del 2026

Análisis técnico (5% de diseño–costo), del 5 de junio del 2026 al 25 de febrero del 2027

Análisis técnico (10% de diseño–costo), previsto para el 30 del septiembre del 2027

Estudios de ingeniería