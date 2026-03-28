EE. UU. apoyará con estudios técnicos para seis proyectos viales en Guatemala

El Ministerio de la Defensa publicó en Guatecompras el concurso para la contratación de los estudios de factibilidad y construcción de proyectos de infraestructura prioritaria con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

Por medio del “Convenio Administrativo de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de la Defensa Nacional para mejorar la infraestructura vial en el país”, se ha solicitado al gobierno de Estados Unidos el apoyo del Cuerpo de Ingenieros de ese país para la elaboración de estudios técnicos para la construcción de seis proyectos viales en distintos departamentos, con los que se busca mejorar la movilidad de los guatemaltecos.

El concurso bajo el Número de Operación en Guatecompras (NOG) 29829348, se encuentra en fase de análisis, según la publicación en ese portal. El monto para esta contratación será de US$100 millones, equivalente a Q767 millones, y la adjudicación se realizará a través de compra directa.

De acuerdo con el dictamen técnico emitido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala en diciembre del año pasado, que se encuentra dentro de los documentos publicados en ese evento, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense realizará los estudios de factibilidad para los siguientes seis proyectos:

Construcción de paso a desnivel en la calle Martí, Ciudad de Guatemala;

Construcción de un distribuidor vial en Quetzaltenango;

Construcción de un paso a desnivel en la autopista CA-9 Norte, kilómetro 56, en Sanarate, El Progreso;

Construcción de la carretera Arco Noroccidente, CA-9 Norte, kilómetro 56, CA-1, autopista Occidente, kilómetro 40, en El Progreso, Guatemala y Sacatepéquez;

Ampliación de la autopista CA-2 Occidente en el tramo puente Río Nahualate - San Bernardino, en Mazatenango, Suchitepéquez;

Mejora de la autopista RD-SOL-04 en el tramo Santiago Atitlán - San Marcos La Laguna, en Sololá.

Dicha cooperación que brindará el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos se enmarca en lo establecido en el Acuerdo General sobre Cooperación Técnica y en el Acuerdo Bilateral de Cooperación Militar, suscritos entre ambos países en 1954 y 1955, respectivamente, y que aún están vigentes.

Evalúan la propuesta

Al realizar las consultas correspondientes sobre el evento, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que también es parte interesada dentro del convenio con el Ministerio de la Defensa, indicó que se está realizando la evaluación de la propuesta presentada por Estados Unidos con relación a los estudios sobre estos proyectos viales.

“Este ministerio se encuentra evaluando la propuesta del programa de infraestructura vial bajo el mecanismo de Foreign Military Sales – Ventas Militares al Extranjero - (FMS), propuesto por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USACE), previo a dar inicio con los estudios de factibilidad y la construcción de los proyectos viales”, indicó la cartera.

En ese sentido también resaltó que “esta cooperación bilateral aporta experiencia, capacidad tecnológica, así como innovación en el diseño de proyectos, lo que permite ofrecer soluciones que responden a las necesidades de servicios públicos requeridos, agilizando los tiempos de inicio de la ejecución de los proyectos viales”.

Según se ha tenido conocimiento por parte de la cartera, la ejecución de estos proyectos se realizará a mediano y largo plazo en el país, por lo que es necesario contar previamente con los análisis y estudios correspondientes y determinar si su construcción es viable.

Al consultar sobre si hay una garantía de que los estudios que realizará el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos no serán descartados por las próximas administraciones, tanto del gobierno central como del Ministerio de Comunicaciones, se indicó:

“Cabe resaltar que, de conformidad con el General Agreement on Technical Cooperation - Acuerdo General sobre Cooperación Técnica - (1954), convenio suscrito entre el Estado de Guatemala y los Estados Unidos de América, y el Bilateral Military Assistance Agreement - Acuerdo Bilateral de Asistencia Militar - (1955), crean un compromiso de Estado y no de Gobierno, por lo que garantiza la continuidad de los proyectos viales, más allá del período actual”.

Ejército, socio estratégico en Guatemala

A criterio de Roberto Wagner, internacionalista y analista político, Estados Unidos está buscando “alianzas estratégicas” con varios gobiernos en la región, a los cuales ha respaldado, como es el caso de Honduras y Costa Rica. No obstante, en el caso de Guatemala, considera que el socio estratégico es el Ejército, debido a la situación política en la que se encuentra el actual gobierno y el país. En ese sentido, considera que los acuerdos con el Ejército, especialmente con el Cuerpo de Ingenieros, se conciben como instrumentos estables que trascienden los gobiernos.

“Se cuenta con el Cuerpo de Ingenieros que, independientemente de cuál sea el gobierno, van a estar los acuerdos ahí. Acuerdos que, de cierta forma, el futuro ministro de la Defensa y quien sea su jefe, el futuro presidente de Guatemala, se va a encontrar con una situación muy particular, muy difícil si quiere tratar de cambiar esos acuerdos”, afirma.

También asegura que la cooperación del Ejército no responde a los gobiernos actuales, sino a una estrategia de mediano y largo plazo.

“Esto va más allá del gobierno de Donald Trump y del gobierno de Bernardo Arévalo, esto va para mediano plazo, estoy hablando de 15, 25 años”.

Wagner resalta que la disposición que ha mostrado Estados Unidos para colaborar con Guatemala en diversos asuntos también responde a que ese país busca recuperar su hegemonía en el continente americano frente a la influencia de China, principalmente en temas de infraestructura, en donde el país asiático ha apoyado a varias naciones del continente. Aunque destaca que Guatemala no tiene relaciones directas con China, sino con Taiwán, lo que le representa una ventaja con Estados Unidos.