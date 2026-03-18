Guatemala y EE. UU. refuerzan cooperación en seguridad regional, migración y comercio

El canciller Carlos Ramiro Martínez se reunió con el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, como parte del seguimiento al diálogo político entre ambos países, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

Según la institución, el encuentro abordó temas de cooperación en seguridad regional y defensa, migración y comercio, con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales y los intereses comunes.

Por aparte, el Ejército de Guatemala informó que el ministro de la Defensa Nacional, general de división Henry Sáenz Ramos, participó en reuniones de alto nivel en Washington D. C., junto con el jefe de la diplomacia guatemalteca.

De acuerdo con la entidad castrense, la agenda incluyó encuentros con funcionarios estadounidenses como Christopher Landau, del Departamento de Estado; Brian Mast, congresista y presidente del Comité de Relaciones Exteriores; Joseph Humire, secretario adjunto de Defensa para asuntos de seguridad del hemisferio occidental, y Michael Jensen, director sénior para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional.

Las autoridades señalaron que estas reuniones forman parte de los esfuerzos para mantener el diálogo y la cooperación entre Guatemala y Estados Unidos.

🇬🇹🤝🇺🇸 | DIÁLOGO Y COOPERACIÓN ESTRATÉGICA: GUATEMALA REAFIRMA SU RELACIÓN BILATERAL CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



Como parte de una agenda de fortalecimiento de relaciones bilaterales, el señor Ministro de la Defensa Nacional, General de División Henry Saenz Ramos, participó en… pic.twitter.com/TzasbiJUCf — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) March 18, 2026