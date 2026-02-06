Sin proyectos nuevos: CIV confirma que obras para el 2026 fueron diseñadas por el gobierno anterior

El tercer año de gestión de Bernardo Arévalo comienza con una serie de retos en distintos ámbitos, entre ellos la infraestructura vial, que en el 2025 fue cuestionada por diversos sectores debido a la falta de avances en la planificación de nuevos proyectos y en el mantenimiento de la red vial en todo el país.

Para el presente año, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) cuenta con un presupuesto de Q7 mil 411 millones 667 mil 692, esto tras el recorte de Q448 millones aprobado por el Congreso en la ampliación presupuestaria. En esa misma ampliación también se asignaron Q2 mil 102 millones 226 mil al Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip), a cargo de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp), adscrita a la cartera de Comunicaciones, con lo cual el total disponible para el 2026 será de Q9 mil 513 millones 893 mil 692.

El subdirector de la Dirección General de Caminos, Rodrigo Orellana, afirmó durante una citación con diputados del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad, (Vos), que ya sacaron a concurso 10 proyectos de inversión.

Entre estos figuran el viaducto en la ruta CA-1 en Sumpango, Sacatepéquez, la ampliación a cuatro carriles en la ruta Cito Zarco 180 en Retalhuleu y mejoramientos viales en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango; Casillas, Santa Rosa; San Cristóbal Cucho y Concepción Tutuapa, San Marcos, entre otros, que serán adjudicados mediante licitación. Otros dos proyectos entraron en la fase de preinversión, aunque no se especificaron. Sin embargo, confirmó que todos los proyectos y sus estudios de planificación y construcción datan de 2022 y 2023.

También indicó que varias de estas obras están dentro del listado de 30 proyectos incluidos en la ampliación presupuestaria avalada por el Congreso, y que se consignan en el artículo 16 de dicha ampliación, en donde se modificó el artículo 104 del decreto 36-2024 que contiene el presupuesto 2025 que está vigente.

“Estos proyectos, algunos vienen desde el 104 – número del artículo del presupuesto 2025 – y otros vienen de algunos estudios que estaban en reserva. Todos vienen de ahí”, afirmó Orellana.

Aunque la Dirección General de Caminos, la Unidad de Conservación Vial (Covial) y el Fondo Social de Solidaridad (FSS) contarán con recursos para nuevos proyectos, los diputados afirman que el actual gobierno continúa “priorizando” una agenda de obras que “no es propia”, sino que fue “heredada” del gobierno anterior.

A criterio del diputado Orlando Blanco del bloque Vos, este año el CIV “ya debería tener adjudicado al menos un proyecto propio” y no continuar programando, adjudicando y ejecutando obras del gobierno anterior.

“Estos proyectos vienen siendo incluidos desde la aprobación del Decreto 36-2024, que contenía el presupuesto para el 2025 y no fueron ejecutados, a pesar de contar con los fondos. Y ahora nuevamente los vuelven a incluir este año, cuando vienen desde el gobierno de Giammattei”, afirmó el parlamentario.

Según el Plan Operativo Anual 2026 del CIV, la Dirección General de Caminos prevé “incrementar en 1% anual y mantener en un 84% la red vial asfaltada y registrada a nivel nacional, favoreciendo la integración regional y el crecimiento socioeconómico de las áreas urbanas rurales”.

Dicho plan estima la construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de carreteras, puentes y caminos rurales en todo el país. La meta, según dicho plan, es alcanzar 394.50 kilómetros en obras viales y de protección.

Sin embargo, los parlamentarios afirman que hasta ahora ninguno de esos proyectos ha sido adjudicado o está en proceso.

Mantenimiento en carreteras aún no inicia

El Plan Operativo Anual del CIV también contempla la atención este año de 6 mil 920 kilómetros de la red vial pavimentada, clasificada en rutas centroamericanas, nacionales y departamentales. Además, se incluye la incorporación de kilómetros construidos por la Dirección General de Caminos.

Recientemente, el director de Covial, Juan José Istupé, afirmó que en febrero comenzarían los trabajos de mantenimiento. Son 94 proyectos por Q1 mil 300 millones que no han podido ejecutarse por trámites administrativos con la Contraloría General de Cuentas, afirmó el funcionario.

No obstante, aún no hay certeza de cuándo iniciarán los trabajos, que debieron realizarse desde el 2024, indicó Blanco.

“El Ministerio de Comunicaciones es hoy el peor ministerio. Pero hoy creo que, si permanentemente uno hace un análisis, es el ministerio que más dolores de cabeza le ha dado a la ciudadanía. Dos años sin adjudicar ningún proyecto nuevo por parte de Caminos, ni una adjudicación en 2024 y en 2025. Más de un año y diez meses para que arranque el mantenimiento, esto es inaudito”, aseguró el congresista.

Trabajos en puente no avanzan

El subdirector Orellana también fue cuestionado por el escaso avance en la construcción del puente Nahualate, en Suchitepéquez. Caminos tiene a su cargo el puente paralelo al original.

Orellana explicó que la obra tiene un costo de Q49 millones, de los cuales ya se han cancelado Q6 millones 971 mil, y aseguró que “hay un avance del 62%”. Sin embargo, los diputados aseguraron que durante sus visitas en el 2025 no observaron a nadie trabajando en el lugar.

“Ahí va a suceder un accidente, una tragedia grave y eso va a caer sobre su responsabilidad, ya que el puente original se encuentra en muy mal estado y no hay avances en el puente paralelo”, aseguró Blanco.

El 22 de octubre del 2024, el puente Nahualate colapsó debido a daños estructurales por sobrecarga vehicular, tránsito pesado y desgaste, pues fue construido en 1930.

La Dirección General de Caminos informó entonces que, tras un recorrido con personal de Covial, se detectó una desviación en el tercer nodo, fracturado por el peso y la antigüedad de la estructura.

En julio del 2025, el CIV anunció que se habían iniciado los trabajos de construcción del puente paralelo, cuya finalización está prevista para el 2026.