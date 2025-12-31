Ministerio de Comunicaciones dejará sin ejecutar más de Q2 mil 900 millones del presupuesto 2025

A un día de que finalice el 2025, el Ministerio de Comunicaciones (CIV), se colocó en la última posición de los catorce ministerios que integran el Organismo Ejecutivo, en cuanto a los porcentajes de ejecución de los recursos que les fueron asignados para el presente año.

Según datos del portal de Transparencia Presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), al 30 de diciembre, el Ministerio de Comunicaciones únicamente había alcanzado una ejecución presupuestaria de Q5 mil 31 millones 591 mil, equivalentes al 66.85% del presupuesto vigente de Q7 mil 991 millones.

Unos días antes de la Navidad, el CIV había previsto que del presupuesto de Q7 mil millones que le fue asignado, no se ejecutarían alrededor de Q2 mil 500 millones, equivalentes al 32% de los fondos asignados. Así lo afirmó el viceministro administrativo y financiero, Josué Ricart, durante la última citación que se realizó con diputados del bloque Oportunidad, Voluntad y Solidaridad (VOS), en la que se abordó la ejecución al cierre del 2025 por parte de la cartera de Comunicaciones.

“Nosotros hemos hecho algunos análisis y requerimientos con las unidades ejecutoras y lo que nos han proporcionado es que podríamos estar alcanzando entre un 69% y 72% de ejecución en los mejores términos”, afirmó Ricart en esa ocasión.

Sin embargo, el porcentaje de ejecución alcanzado por el CIV hasta el 30 de diciembre es menor al que había sido proyectado por el viceministro Josué Ricart.

Más de 2 mil 900 millones sin ejecutar

Según los cálculos realizados con base a la información contenida en el portal del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Comunicaciones dejo de ejecutar durante el presente año más de Q2 mil 960 millones, Q400 millones más de lo previsto por las autoridades financieras de la cartera y 3% por debajo de la proyección del 69% que había sido estimada.

Este monto de Q2 mil 960 millones no ejecutados durante el presente año, es muy superior al saldo del 2024, cuando el CIV no ejecuto Q1 mil 700 millones. La suma de ambas cantidades da un monto de Q4 mil 660 millones que no fueron invertidos por el Ministerio de Comunicaciones en los primeros dos años del actual gobierno.

Cabe resaltar que los Q2 mil 960 millones que no se ejecutarán del presupuesto del CIV tendrán como destino el fondo común para el próximo año.

También hay que tomar en cuenta que, debido a varios movimientos financieros realizados por la cartera de Finanzas, al Ministerio de Comunicaciones se le asignaron más de Q2 mil millones adicionales, destinados a proyectos de infraestructura prioritaria, con lo cual su presupuesto para el año que está a punto de terminar ascendió a más de Q9 mil millones, por lo que el monto que no fue ejecutado podría ser mayor.

Principales unidades ejecutoras

En cuanto a la ejecución presupuestaria de las principales unidades ejecutoras de la cartera, se informó por parte de las autoridades financieras de la cartera que Caminos había ejecutado poco más de Q1 mil 259 millones, equivalentes al 59% del presupuesto de Q2 mil 135 millones asignado para el presente año. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) ha ejecutado poco más de Q859 millones, lo que representa el 54.95% del presupuesto de Q1 mil 473 millones.

No obstante, el Fondo Social de Solidaridad (FSS) es el que ha mostrado una menor ejecución durante el 2025, ya que, del presupuesto de Q953 millones del presente año, solamente ha ejecutado Q263 millones, lo que equivale al 27%.

Durante la última conferencia de prensa, realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, previo a la Navidad, la ministra de Comunicaciones Norma Zea, afirmó que el 2025 fue un año “desafiante”, pero que no se ha dejado de trabajar por parte del ministerio.

También indicó que, en cuanto a la ejecución en asuntos de mantenimiento, "el 2025 cierra con 153 proyectos, entre bacheos, limpiezas, proyectos de señalización y obra civil. Además, aseguró que esperaban reactivar, en lo que resta de diciembre y en enero del 2026, otros proyectos de esta índole".

Sobre el detalle de los proyectos, la titular de la cartera de Comunicaciones indicó que Covial ha realizado hasta la fecha 42 proyectos de bacheo, 3 en carreteras principales, 37 trabajos de limpieza, 13 de obra civil, 1 de mantenimiento de la red vial prioritaria y 48 trabajos en rutas de terracería.

La funcionaria también indicó que la Dirección General de Caminos tiene 27 proyectos en ejecución, de los cuales ha finalizado 14 y se espera reactivar entre diciembre y enero del 2026 otros 17 proyectos.

Mientras que el Fondo Social de Solidaridad tiene 10 proyectos en ejecución, de los cuales ha concluido 4 y se han reactivado 9 proyectos más en distintos puntos del país.

Escasa ejecución repercute en red vial

A criterio de Delfino Mendoza, experto en infraestructura de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), la baja ejecución mostrada por el Ministerio de Comunicaciones durante el presente año se refleja en la escasa ejecución de los proyectos asignados a la Dirección General de Caminos, Covial y el Fondo Social de Solidaridad. También señala que, ante esta falta de ejecución de los recursos, la red vial en el país se ha visto gravemente afectada.

“Esa baja ejecución repercute en el mal estado de la red vial, que seguiría deteriorándose y cada vez a pasos más acelerados, eso en la parte física. Luego, en la parte social, el descontento de la población por tener carreteras en mal estado. Las implicaciones que tiene en cuanto a tiempos de viaje y costos de operación vehicular, que al final eso pega al bolsillo de la población y es lo que más se siente”, afirma Mendoza.

En cuanto a la ejecución de las unidades ejecutoras como Caminos, Covial y el Fondo Social de Solidaridad —las de mayores presupuestos dentro del Ministerio de Comunicaciones—, indica que los resultados no han sido los esperados.

“Hay muchos proyectos sin ejecución y los pagos son en proyectos en ejecución o que se están reactivando lentamente. Covial maneja unos 500 contratos al año, y aunque ya tienen un resumen por departamento, las ejecuciones son muy bajas. Los contratos se iniciaron tarde, porque se tardaron en el proceso de contratación. El Fondo Social de Solidaridad también ha ejecutado muy poco”, afirmó Mendoza.