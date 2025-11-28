Gobierno confirma salida de Miguel Ángel Díaz Bobadilla del CIV, pero no aclara si fue destituido o renunció

Miguel Ángel Díaz Bobadilla dejó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), sin que el Gobierno detallara si fue destituido o presentó su renuncia, en medio de críticas por la baja ejecución presupuestaria y el deterioro de la red vial del país.

La salida fue confirmada este viernes 28 de noviembre mediante un comunicado oficial, aunque el Ejecutivo no precisó si la decisión fue resultado de una destitución, una renuncia voluntaria o una reubicación interna.

El boletín únicamente informó que Díaz Bobadilla asumirá como interventor de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), sin detallar las razones del cambio ni el momento exacto en que fue tomada la decisión. Tampoco se indica si se trató de una reorganización del gabinete o de una respuesta a presiones externas.

“El perfil técnico del ingeniero Díaz Bobadilla y el liderazgo demostrado al frente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda serán determinantes para coordinar las acciones que llevará a cabo el Cuerpo de Ingenieros de Guatemala, en cooperación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos”, refiere el documento.

En el mismo comunicado, el Gobierno anunció que Norma Zea, quien se desempeñaba como viceministra de Infraestructura, será la nueva ministra del CIV.

“En sustitución de Díaz Bobadilla, asume como ministra la ingeniera Norma Zea, profesional con amplia experiencia en supervisión, planificación y asesoría técnica en obras de infraestructura vial, así como en concesiones, asociaciones público-privadas y proyectos de desarrollo municipal. Además, ha liderado la coordinación y ejecución de proyectos estratégicos del CIV, incluidos planes de movilidad y mantenimiento de la red vial”, detalla el comunicado.

“La ministra Zea asume esta responsabilidad con el compromiso de continuar impulsando el desarrollo de la infraestructura vial del país y el plan de gobierno orientado a brindar a la población carreteras y caminos seguros y eficientes, que generen mayores oportunidades de desarrollo y conectividad para todas y todos los guatemaltecos”, añade el boletín.

Gestión marcada por críticas

La salida de Díaz Bobadilla ocurre en medio de cuestionamientos persistentes desde el Congreso, principalmente por la baja ejecución presupuestaria del CIV y el deterioro de la red vial nacional.

Durante su gestión fue citado en repetidas ocasiones al Legislativo por los retrasos en obras, los cambios constantes en la Dirección General de Caminos y la falta de mantenimiento. A mediados del año, la ejecución del presupuesto apenas superaba el 50%, lo que generó críticas de jefes de bloque y bancadas opositoras. En una de las sesiones más tensas, el diputado Luis Aguirre lanzó una llanta sobre la mesa durante una citación, como reclamo simbólico por el mal estado de las carreteras. Otros legisladores calificaron la administración del ministro como “ineficiente” y solicitaron su destitución en varias ocasiones.

