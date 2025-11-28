¿Por qué el Congreso aprobó menos fondos al CIV para 2026?

El Ministerio de de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) registra una asignación presupuestaria inferior a la del año pasado. Para el 2025 se autorizó un gasto de Q9 mil 929 millones 875 mil, mientras que para el 2026 se le asignaron Q7 mil 61 millones 667 mil 692, de los cuales Q3 mil 807 millones 489 mil 862 están destinados a funcionamiento, y Q3 mil 254 millones 177 mil 830 a inversión.

Si bien el presupuesto asignado para el presente año era superior a Q9 mil millones, durante el 2026 contará con un presupuesto vigente de Q7 mil 895 millones 810 mil 186. La reducción de más de Q2 mil millones aprobada por el Congreso se debe a la activación de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP).

Previo a la aprobación del presupuesto del 2026, varios diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso justificaron la reducción presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones debido a la baja ejecución que ha mostrado a lo largo del 2025. Hasta el 27 de noviembre, la cartera reportaba una ejecución de Q4 mil 101 millones 217 mil 487.80, equivalente al 51.4% de su presupuesto vigente, colocándose en el último lugar entre los catorce ministerios del Ejecutivo en cuanto a ejecución presupuestaria.

Fondos destinados al FOVIP

Según explicó el presidente Bernardo Arévalo, no existe una reducción, como tal, del presupuesto destinado al Ministerio de Comunicaciones. El mandatario indicó que los fondos que se le restaron a dicha cartera se asignaron a la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP), cuya creación se establece en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y que será la entidad encargada de realizar obras en las rutas centroamericanas que atraviesan el país.

“En realidad, no hay una reducción. Lo que ha sucedido es que se aprobó la creación de la Dirección de Infraestructura Prioritaria, para asumir la construcción de carreteras centroamericanas, y lo que es necesario es asignarle, dentro del presupuesto de Comunicaciones, el monto correspondiente para que pueda iniciar sus operaciones”, afirmó Arévalo.

El mandatario también indicó que, por esa razón, fue necesario redistribuir el presupuesto del CIV.

Al hacer las consultas correspondientes al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) sobre este cambio presupuestario, se indicó que esto se debe a que un total de Q2 mil 102 millones han sido asignados al Fondo de Proyectos Viales Prioritarios (FOVIP), cuya creación se establece dentro de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.

“Efectivamente, se refiere a los recursos programados para el FOVIP (Fondo para Proyectos Viales Prioritarios). Parte de esos recursos programados en el FOVIP se están reasignando para Caminos y el Fondo Social de Solidaridad (Q1 mil 700 millones), por lo que, con este reordenamiento, al FOVIP le quedan, para el 2026, Q402 millones 226 mil”, indica la cartera de Finanzas.

Esto significa que los fondos serán destinados a la Dirección General de Caminos y al Fondo Social de Solidaridad (FSS), ya que serán las entidades encargadas de ejecutar los proyectos contenidos en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, entre los que destacan la construcción del Anillo Metropolitano, que abarcará los departamentos de Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez y Santa Rosa; así como el libramiento de la Ciudad de Guatemala, a través de la interconexión CA-09 Norte y CA-01 Oriente, el Arco 18 y el Arco Norte Metropolitano, priorizados por el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de la Infraestructura Económica, entre otras obras contenidas en la ley.

De esa cuenta, con los Q1 mil 700 millones del FOVIP que se asignarán a la Dirección General de Caminos y al Fondo Social de Solidaridad (FSS), el Ministerio de Comunicaciones contaría con un presupuesto de Q8 mil 761 millones para el 2025.

Movimiento de recursos

A criterio de Delfino Mendoza, analista de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y experto en infraestructura, no hubo un cambio sustancial, tomando en cuenta que, para el 2025, el presupuesto del CIV osciló en una cantidad similar, luego de la reducción de más de Q2 mil millones que el Ministerio de Finanzas realizó a esa cartera para destinarlos a los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Mendoza también considera viable la posibilidad de que los fondos asignados al FOVIP puedan trasladarse a otras dependencias del CIV para continuar con la ejecución de obras.

“Creo que es un presupuesto con el que puede funcionar bien, porque además todavía tiene una salida, que en el presupuesto también se está asignando recursos para el FOVIP, o sea para la nueva Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria de Q2 mil millones de quetzales, y hay por ahí la posibilidad que como todavía el otro año esta institución no va a estar funcionando al cien por ciento, el presupuesto le permite al Ministerio de Finanzas poder reasignar algunos fondos hacia COVIAL para que los destine al mantenimiento vial”, afirma Mendoza.

También indica que, dentro de los aspectos positivos de destinar recursos al FOVIP, está el hecho de que pueden ser ejecutados por unidades como Caminos y Covial y, si no se utilizan, pueden volver al fondo de infraestructura prioritaria, y no al fondo común, como sucede con el presupuesto no ejecutado por otras entidades.

“La ventaja de haberlo destinado al FOVIP, es que los fondos no ejecutados al final del año no se van al fondo común, sino que entran a ese fondo de inversión. O sea, los pueden pasar para los años siguientes, cosa que no lo puede hacer ni Caminos ni Covial. Al final del año, si no ejecutaron algo, va al fondo común y el otro año arrancan estas entidades de cero con su nuevo presupuesto aprobado”, puntualiza.

Para evitar que en el 2026 se repitan los problemas derivados de la baja ejecución, como ocurrió en el 2025, Mendoza considera que se deben realizar varias mejoras, como priorizar y revisar los proyectos de arrastre con alto porcentaje de ejecución que puedan ser concluidos en el corto plazo, reactivar contratos con más del 80% de avance, y ejecutar los trabajos de reparación y mantenimiento vial durante los primeros meses del año. De lo contrario, el Ministerio de Comunicaciones continuará enfrentando dificultades de ejecución presupuestaria y falta de obras y proyectos, como ha sucedido en este año que está por concluir.