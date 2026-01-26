CC ordena al presidente Arévalo retomar la construcción del Puente Belice 2 tras ocho meses de inacción

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al presidente Bernardo Arévalo de León y a otras autoridades retomar la construcción del Puente Belice 2, en cumplimiento del fallo emitido en mayo del 2025. Debido al incumplimiento de ocho meses, el Ejecutivo deberá presentar informes quincenales sobre el avance del proyecto, informaron este lunes 26 de enero fuentes judiciales.

La CC resolvió con lugar una debida ejecutoria luego de constatar que el Ejecutivo no acató un primer fallo. En esta nueva resolución, que entrará en vigor una vez quede firme, se ordena al presidente, al ministro de Finanzas, al ministro de Comunicaciones y a la Contraloría General de Cuentas (CGC) informar cada 15 días sobre el progreso de la obra.

El 16 de junio del 2025, se informó que, a casi un año y medio desde que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) suspendió el proyecto —adjudicado durante el gobierno de Alejandro Giammattei a través de la Dirección General de Caminos y con un costo estimado de Q1 mil 785 millones—, la Corte había dispuesto su reactivación. No obstante, obstáculos legales y patrimoniales han impedido su continuidad.

El 27 de mayo del 2025, la oficina de Asuntos Jurídicos del CIV recibió la notificación de un amparo en definitiva a favor de Reyna de Jesús Escobar Rodríguez, Marta Luisa Tepen Soyos de Suret y Blanca Julia Contreras López de Montenegro.

La acción demandaba al presidente Arévalo, al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y al entonces titular del CIV, Miguel Ángel Díaz, para que reanudaran el proyecto.