Gobierno iniciará el 2 de abril construcción de cárcel de máxima seguridad en Izabal pese a rechazo

El Ministerio de Gobernación prevé iniciar el 2 de abril la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el departamento de Izabal, un proyecto cuya inversión total ronda los Q1 mil 400 millones y que será ejecutado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala.

El anuncio del inicio de los trabajos se mantiene pese al rechazo expresado por autoridades locales y vecinos del municipio de Morales, quienes han señalado que no fueron consultados previamente sobre la instalación del centro penitenciario en esa zona.

El titular de la cartera, Marco Antonio Villeda, reiteró que el Gobierno mantiene en firme la planificación para que a inicios de abril se realice la ceremonia de colocación de la “primera piedra”, acto con el que se marcaría el arranque formal de la obra.

De acuerdo con las autoridades, el proyecto forma parte de los planes para fortalecer el sistema penitenciario y contar con instalaciones de mayor seguridad para recluir a privados de libertad considerados de alta peligrosidad.

En paralelo, vecinos y líderes comunitarios organizaron caminatas y reuniones el miércoles 11 de marzo para expresar su oposición al proyecto.

Entre los argumentos planteados figura el temor de que la presencia de una prisión de máxima seguridad pueda afectar la seguridad del municipio o estigmatizar al departamento.

Para la primera fase del proyecto se prevé una asignación inicial de Q500 millones, con lo que se espera comenzar las obras de infraestructura a cargo del Ejército, mientras que el resto del financiamiento se incorporaría en etapas posteriores.

La iniciativa fue planteada tras las fugas de más de 20 reos a finales de octubre del 205 y cambios en la conducción de la cartera, ahora dirigida por Villeda.

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