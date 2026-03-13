Casas de pandilleros, una denuncia anónima y tres semanas de vigilancia: así ubicaron a “el Inquieto”, reo fugado de Fraijanes 2

Desde Retalhuleu hasta Quetzaltenango, investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) siguieron durante más de 20 días la pista de José Carmelo Sinay Ortiz, conocido como “el Inquieto” o “Style”, uno de los 20 pandilleros del Barrio 18 fugados de la cárcel Fraijanes 2 en octubre de 2025.

La búsqueda, según la Policía, comenzó hace tres semanas, cuando recibieron una denuncia anónima sobre el posible paradero de Sinay. La información apuntaba a que se escondía en una vivienda de Retalhuleu ocupada por integrantes del Barrio 18 que operan en ese departamento.

Agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) siguieron la pista y llegaron al inmueble, pero el prófugo ya no estaba allí.

A partir de entonces, los investigadores detectaron que Sinay se movilizaba entre Retalhuleu y Quetzaltenango, refugiándose en distintas casas vinculadas a la pandilla. Sin embargo, cada vez que lograban ubicar una vivienda, el reo fugado ya se había trasladado a otra.

Según la Policía, esa movilidad constante era parte de su estrategia para evadir a las autoridades.

“Sinay pasaba solo cuatro o cinco días en una vivienda y luego se mudaba, esto para pasar desapercibido por las autoridades y vecinos”, indicó la PNC.

A eso se sumaba el apoyo de pandilleros conocidos como “banderas”, quienes vigilaban los alrededores y alertaban sobre la presencia de vehículos policiales o personas sospechosas cerca de los inmuebles utilizados como refugio.

Con la información recopilada durante esas semanas, las autoridades coordinaron el operativo que culminó este viernes 13 de marzo, con allanamientos en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, dirigidos por la PNC y la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público.

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Froilán Cuxum, jefe de Dipanda, explicó que la ubicación del prófugo fue posible al seguimiento de pistas obtenidas en el área y el trabajo de los policías.

“A través de la información recopilada fue coordinada la diligencia con el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía contra Delitos de Extorsión, para realizar las diligencias correspondientes”, señaló Cuxum.

Ataque durante el allanamiento

Durante el ingreso a uno de los inmuebles, los investigadores fueron recibidos a balazos desde el interior de la vivienda.

“Cabe mencionar que cuando ingresaban al inmueble, los investigadores de Dipanda y de la División Especializada en Investigación Criminal fueron recibidos a balazos”, dijo el jefe policial.

En el intercambio de disparos, Sinay Ortiz resultó herido y fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Regional de Occidente.

Cuxum añadió que dos agentes también resultaron heridos y fueron llevados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la localidad.

Tres presuntos operadores del Barrio 18, que según las autoridades cuidaban a José Carmelo Sinay Ortiz, alias “el Inquieto”, fueron capturados durante el operativo en en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: PNC)

Tras la recaptura, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció en la red social X. “Hoy, valientemente nuestros PNC se enfrentaron y recapturaron a José Sinay, alias ‘Inquieto’, prófugo de Fraijanes II”, dijo el mandatario.

Tres presuntos pandilleros capturados

Durante el operativo también fueron detenidas tres personas, señaladas por las autoridades de ser presuntos integrantes del Barrio 18 y de resguardar a Sinay para evitar su captura:

Tania Rebeca González Lorenzo , de 22 años

, de 22 años Erick Orlando Bol García , de 31 años

, de 31 años Wendy Magaly Mayorga González Iboy, de 42 años

Además, un menor de edad fue remitido a la Procuraduría General de la Nación (PGN).

En la vivienda, los investigadores localizaron un arma de fuego, una tolva con cuatro municiones y siete teléfonos celulares.

Arma de fuego, municiones y teléfonos celulares fueron localizados por las autoridades durante el operativo en el que fue recapturado José Carmelo Sinay Ortiz, alias “El Inquieto”. (Fotos y video Prensa Libre: PNC)

Antecedentes

José Carmelo Sinay Ortiz integra la clica Solo Para Locos del Barrio 18 y guardaba prisión en Fraijanes 2 por homicidio en grado de tentativa, conspiración para asesinato y asociación ilícita.

El 12 de octubre de 2025, el Sistema Penitenciario informó sobre la fuga de 20 reclusos. De acuerdo con el Ministerio Público, el hecho habría ocurrido entre el 8 y el 11 de octubre de ese año.

Una semana después, el 17 de octubre de 2025, fueron detenidos en la aldea El Pajón, Santa Catarina Pinula, Irma Yolanda Ortiz Peralta, de 63 años, y Carmen Sinay López, de 65, padres de Sinay. Según la PNC, ambos eran señalados de conspiración para asesinato y asociación ilícita; sin embargo, en la audiencia de primera declaración fueron beneficiados con falta de mérito.