El Inquieto asumió control de la Rueda del Barrio 18 luego del traslado de El Lobo a Renovación 1, señalan investigaciones 

Ángel Haroldo Cu Mejicanos, alias El Inquieto, quedó a cargo de la estructura conocida como la “Rueda del Barrio 18" en la cárcel de Fraijanes 2, luego de que Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias El Lobo, fuera trasladado a la cárcel de alta seguridad Renovación 1.

De acuerdo con los investigadores, Ochoa Mejía lideraba la Rueda del Barrio 18, una especie de consejo que toma decisiones por las 33 clicas que operan en el país, pero luego de su traslado, el control fue asumido por Cu Mejicanos, quien fungía como su consejero y administrador de la estructura.



La Rueda del Barrio 18 está integrada por 24 cabecillas de la pandilla Barrio 18. seis están prófugos y cinco más fueron confinados en Renovación 1 el 31 de julio del 2025.

En el penal de máxima seguridad Renovación 1 se encuentran confinados Aldo Duppie Ochoa Mejía, El Lobo; Wilder Rodríguez Aguilar, El Pato; Mayro De León Hernández, Viejo Zacapa; Jarvin Leonel Itzoy Cruz, El Crazy; y Manuel de Jesús Rivas Granados, El Drimer.

“Aldo Duppie Ochoa Mejía le preguntaba a Edwin René Ramírez (El Crosty), a Edwin Wilder Rodríguez (El Pato) y a Fernando Muñoz Sinar (El Happy) antes de ejecutar planes de extorsión, sicariato o realizar ‘encargos’ de actores políticos”, detalló una fuente.

Luego, El Lobo consultaba con Cu Mejicanos cuál era la mejor estrategia para llevar a cabo esos actos criminales. "Es el hombre de confianza de El Lobo", indicó el investigador.

“Cu figuraba como consejero; era el más ordenado y administraba gran parte del dinero de la estructura criminal”, agregó.

Un análisis de la Policía Nacional Civil (PNC) señala que Cu Mejicanos coordina parte de la clica Solo Para Locos, que opera en las colonias Juana de Arco, Atlántida, Residenciales Galilea y en la zona 18, además de Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

“Cu Mejicanos tiene negocios en el centro comercial Meta Terminal, zona 18, y cobra extorsión a los propietarios de los locales de ese lugar”, añade la investigación.

El Inquieto coordina extorsiones, sicariato, narcomenudeo y planifica ataques contra grupos rivales en la zona 18 capitalina y en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Tras la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes 2, varios de los jefes de La Rueda del Barrio 18 están prófugos, mientras otros han sido recapturados.

Cabecillas recapturados del Barrio 18:

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias Black Demon

Melcin de León, alias Little Strong

Marlon Manolo Sincuir, alias Spectro

Nicolás Xantes Sis, alias El Brown

Cabecillas del Barrio 18 prófugos

Ever Jonathan Sinay Dionicio , alias Cartoon, de la clica Los Crazy Gangsters.

, alias Cartoon, de la clica Los Crazy Gangsters. Edwin René Ramírez Iboy , alias Chucho o Crosty, de la clica Master Dance Rap.

, alias Chucho o Crosty, de la clica Master Dance Rap. Fernando Muñoz Sinar , alias Happy, de la clica Solo para Locos.

, alias Happy, de la clica Solo para Locos. Gerson Alexander Osorio Herrera , alias Ketchup, de la clica Wacos Locotes Sureños.

, alias Ketchup, de la clica Wacos Locotes Sureños. Carlos Estuardo Boch Ruiz , alias Little Men, de la clica Solo para Locos.

, alias Little Men, de la clica Solo para Locos. Edwin Roberto González Ortega, alias Psyco, de la clica Hollywood Gangsters.

Rudy Augusto Ortiz Morales , alias Smoking, de la clica Imperial Gangsters.

, alias Smoking, de la clica Imperial Gangsters. Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua , alias Snyper, de la clica Solo Raperos.

, alias Snyper, de la clica Solo Raperos. Kevin Amilear Ramos Aguilar , alias Travieso, de la clica Los Crazy Gangsters.

, alias Travieso, de la clica Los Crazy Gangsters. Julio Cristóbal Gómez Lic , alias Rabit, de la clica Crazy Rich.

, alias Rabit, de la clica Crazy Rich. Carlos Agustín Reyes Popol , alias Yoker, de la clica Solo Raperos.

, alias Yoker, de la clica Solo Raperos. Esvin Estuardo Herrera Ardiano , alias Liro Spyder, de la clica Hollywood Gangsters.

, alias Liro Spyder, de la clica Hollywood Gangsters. Carlos Augusto Aguilar Escobar , cabecilla de la clica Master Dance Rap.

, cabecilla de la clica Master Dance Rap. Milton Noel Najarro García, cabecilla de la clica Solo para Locos.

Sicarios y operadores fugados