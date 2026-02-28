Alis Montenegro fue enviada a juicio y es señalada de ingresar menores a cárceles para que fueran abusadas por pandilleros del Barrio 18

Alis Montenegro es señalada por el Ministerio Público (MP) como cabecilla del Barrio 18 que reclutaba niñas y adolescentes para que fueran abusadas dentro de prisiones en Guatemala.

“No estoy presa, bebés”, presumía Alis María Montenegro Ibáñez en sus redes sociales hace tres semanas. Ahora deberá enfrentar juicio por los delitos de asociación ilícita y trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

Montenegro, de 27 años, había salido de prisión luego de que Mario Efraín Najarro Quinteros, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas de Guatemala, cerrara provisionalmente el caso en su contra denominado “Adolescentes en Peligro B18".

Najarro resolvió el 1 de octubre del 2025 clausurar provisionalmente el proceso contra Montenegro porque el Ministerio Público no presentó los elementos suficientes para vincular a la sindicada con los hechos que se le imputaban. Además, indicó que existían inconsistencias en las pruebas presentadas por el ente investigador.

Esa decisión fue apelada por el MP y la Sala de la Corte de Apelaciones con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas ordenó que Montenegro enfrentara juicio por los hechos que el MP le atribuye.

El abogado defensor de Montenegro no estuvo de acuerdo con la resolución de la Sala e interpuso un recurso de casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, para intentar cerrar el caso.

Días previos a la audiencia del 27 de febrero del 2026, en la que se le notificó que enfrentaría juicio por trata de personas, publicó en sus redes sociales fotografías con un texto que decía: “No estoy presa, bebés. Esa noticia es del 2024, pero para los que están con la pena y para los demás, la yonga me la seguirán pelando”.

¿Cómo habría operado Alis Montenegro?

Montenegro es considerada por el MP como cabecilla de una estructura del Barrio 18 dedicada a reclutar menores de edad para ingresarlas a las cárceles Fraijanes 2 y al Preventivo para Varones de la zona 18, donde eran abusadas sexualmente por reos.

De acuerdo con la investigación, Montenegro Ibáñez es conviviente de Eder Lubanski Ojeda Valenzuela, conocido como Only o Mango, uno de los hombres de confianza de Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias el Lobo. Ojeda se encuentra recluido en Fraijanes 2.

Según las pesquisas, esa relación le permitió a Montenegro fungir como enlace entre pandilleros recluidos, colaboradores externos y personal del Sistema Penitenciario (SP).

El día de la detención, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que Montenegro tenía dos residencias: una en Estados Unidos y otra en la zona 16 de la capital. Ahora, los investigadores le han dado seguimiento hasta una residencial en la zona 18.