Quién es Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo, el cabecilla del Barrio 18 acusado de motines y ataques a la PNC

Justicia

Autoridades de Gobernación señalan a Aldo Ochoa, alias El Lobo, como causante del repunte de violencia registrado el fin de semana último en Guatemala.

Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "Lobo", cbecilla del Barrio 18, durante su traslado a Renovación 1. Cumple 80 años de prisión y es vinculado a la reciente ola de violencia.

Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como ‘Lobo‘ y que cumple una condena de 80 años de prisión por varios asesinatos, se ha convertido en la cara más visible de las pandillas criminales en Guatemala como cabecilla del ‘Barrio 18‘, acusada de estar detrás de la ola de violencia del fin de semana contra las fuerzas de seguridad que llevó a decretar el estado de sitio en el país centroamericano.

Ochoa Mejía ha sido uno de los principales protagonistas también en el último año de la pugna entre las pandillas y el Gobierno que preside Bernardo Arévalo.

Su figura tomó más relevancia este fin de semana después de que el ministro de Gobernación, Marco Villeda, advirtiera que no le serían concedidos algunos privilegios con los que Ochoa Mejía y sus lugartenientes contaban en Administraciones anteriores.

Entre estos beneficios solicitados por Ochoa Mejía, quien roza los 40 años de edad, se encontraban aire acondicionado, una cama más grande y el acceso de comida con servicio a domicilio.

Las quejas del reo vienen de agosto de 2025, cuando fue trasladado a la cárcel de alta seguridad ‘Renovación I‘ en el sur del país después de que su pandilla ejecutara una matanza en un funeral donde velaban a miembros de la estructura criminal rival denominada ‘Mara Salvatrucha‘.

Desde entonces, ha crecido la tensión con el Gobierno, con más motines y el sanguinario ataque este domingo donde presuntos miembros del ‘Barrio 18’ asesinaron a nueve policías en distintos puntos de ciudad de Guatemala.

“Tenemos que analizar y tomar una decisión para determinar cuál va a ser la situación de él o cómo vamos a proceder. De momento está en Renovación I y ahí seguirá hasta que tomemos una decisión“, subrayó el fin de semana Villeda, en relación a Ochoa Mejía.

Ochoa Mejía está preso desde hace casi dos décadas por homicidio, con condenas de al menos 80 años de cárcel, pero según medios locales, su liderazgo desde la prisión le permite agenciarse por extorsiones hasta US$10 mil semanales, o al menos así sucedía hasta que fue trasladado a ‘Renovación I‘.

Nacido en el departamento de Jalapa, en el este del territorio, se involucró desde la adolescencia en el ámbito del crimen tras vivir en la zona 18 del Guatemala, específicamente en un sector considerado como zona roja denominado “El Limón“.

Sobre su vida hay pocos detalles públicos, más allá de su vinculación a varios asesinatos que le valieron casi 1 mil 600 años de condenas de acuerdo a las autoridades, aunque la legislación guatemalteca no contempla que sean sumados.

El ingreso a prisión del “Lobo” fue hace más de 20 años, en 2023, y desde entonces ha ido creciendo posiciones dentro de la pandilla hasta que, según medios locales, entre 2014 y 2017 se convirtió en cabecilla del Barrio 18.

Aldo Dupie Ochoa Mejía Barrio 18 Estado de Sitio Pandillas Pandillas en Guatemala 
