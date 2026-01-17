Mingob alerta sobre plan para liberar a “El Lobo”, cabecilla del Barrio 18, tras motines en cárceles

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que los motines en tres centros penitenciarios registrados este 17 de enero fueron coordinados por la pandilla del Barrio 18, específicamente por su cabecilla, Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo.

Villeda afirmó que los disturbios en las prisiones son una reacción del Barrio 18 ante el retiro de privilegios y el aumento de control en las visitas y encomiendas.

El funcionario aseveró que el Gobierno no pactará con ese grupo, al que se denomina terrorista.

Además, responsabilizó a los reclusos por la vida e integridad de los guardias penitenciarios que han sido tomados como rehenes.

El ministro confirmó que supuestos familiares de los reos formaron una valla humana en la ruta al Pacífico para impedir que las fuerzas de seguridad llegaran a las prisiones.

“No hay voluntad ni disposición para restituir privilegios ni para trasladarlos a las cárceles que ellos quieren. La voluntad será firme y la acción, contundente”, declaró Villeda durante una rueda de prensa.

El titular de Gobernación enumeró las exigencias de alias “El Lobo”:

Traslado de la prisión Renovación 1 a otra cárcel

Instalación de aire acondicionado en su celda

Ingreso de una cama tamaño king

Ingreso de comida de ciertos restaurantes

Villeda indicó que la Policía Nacional Civil, agentes del Sistema Penitenciario y elementos del Ejército de Guatemala instalaron anillos de seguridad en el perímetro de las tres prisiones para resguardar a la población civil y evitar fugas.

Asimismo, señaló que “hay un plan orquestado para atacar a las autoridades” y liberar al cabecilla del Barrio 18.

Por el momento, las autoridades no reportan heridos ni fallecidos durante los motines. Tampoco se han realizado acciones de los equipos de fuerzas especiales.

Además, se confirmaron incendios en áreas administrativas de los centros penales.

En total, los reos retienen a 45 guardias y un psicólogo.

