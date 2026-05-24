FBI busca al mejor agente y haría una competencia para encontrarlo

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FBI busca al mejor agente y haría una competencia para encontrarlo

El director del FBI, Kash Patel, estaría organizando una competencia nacional en la que más de 100 agentes serán sometidos a pruebas físicas y mentales en la academia de Quantico, Virginia.

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

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California (United States), 26/04/2026.- FBI tactical team and Torrance Police Department officers stand near the home of the alleged White House correspondents' dinner shooter in Torrance, California, USA, 26 April 2026. The alleged shooter is in custody. EFE/EPA/CHRIS TORRES

El director del FBI, Kash Patel convoco a los agentes para que participen en la competición que se realizará en julio para encontrar al mejor agente masculino y femenino. (Foto Prensa Libre: EFE).

Una convocatoria para encontrar al mejor agente masculino y femenino del Buró Federal de Investigaciones (FBI) fue realizada por su director, Kash Patel, con el objetivo de conocer y poner a prueba la fortaleza y las habilidades de todos sus agentes, según información que publicó el periodista de Político, Daniel Lippman.

"El FBI de Kash Patel está planeando un nuevo concurso para encontrar a los agentes más en forma de la agencia. Quantico organizará el concurso a principios de julio para todas sus 56 oficinas de campo, que están alentadas a nominar a un agente masculino y una agente femenina, me dijo un portavoz del FBI", escribió Lippman en su cuenta de X.

Para el efecto, el director del FBI estaría organizando una competencia en la que los agentes deberán poner a prueba cada uno de sus conocimientos, así como los valores que les han inculcado durante su formación.

Cada una de las 56 oficinas regionales con las que cuenta el FBI en Estados Unidos deberá designar a dos agentes, un hombre y una mujer, que considere mejor capacitados y con la mejor formación para hacer cumplir la ley.

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Los participantes deberán contar con una excelente condición física y mental para competir en las pruebas que se realizarán. Se espera que más de 100 agentes provenientes de todas las oficinas participen en la competencia, que se llevará a cabo a principios de julio en la academia de entrenamiento del FBI, ubicada en Quantico, Virginia.

Durante dos días, los agentes que participarán en la prueba serán sometidos a un arduo entrenamiento que combinará resistencia física y concentración mental.

“La buena forma física es fundamental para los empleados del FBI, y esta iniciativa ofrece una experiencia de trabajo en equipo nueva y creativa en la Academia de Formación del FBI”, según indicó un portavoz del FBI por medio de un comunicado dirigido al diario Daily Mail.

Según el FBI, uno de los principales objetivos de esta competencia es mantener en buena condición física a los agentes de élite del buró, así como fortalecer sus habilidades de trabajo en equipo en cada una de las oficinas regionales de la institución ubicadas en Estados Unidos.

Critado por detractores

Luego del anuncio realizado por el director del FBI, Kash Patel, sobre la competencia, varios de sus detractores indicaron que es “sorpresivo” el anuncio de la prueba y consideran que esto podría ser “una cortina de humo” para desviar la atención y la opinión pública de los “escándalos” en los que se ha visto envuelto Patel, ya que, según indican, “ha puesto sus intereses personales por encima de la agencia”.

Kash Patel tiene menos de medio año de haber sido designado por el presidente Donald Trump al frente del FBI, con el objetivo de reestructurar una de las instituciones de seguridad más importantes de Estados Unidos.

ESCRITO POR:

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

Carlos Gómez

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

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