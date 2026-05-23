EE. UU. amplía apertura de archivos secretos sobre encuentros con ovnis

El Departamento de Guerra de Estados Unidos liberó un lote de 64 expedientes relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), término oficial utilizado para los ovnis.

Esta segunda entrega, impulsada por una orden del presidente Donald Trump, amplía la desclasificación iniciada 15 días antes e incluye material audiovisual, documentos escritos y el relato en primera persona de un oficial de inteligencia, quien asegura haber vivido estos fenómenos mientras viajaba a bordo de un helicóptero militar en el 2025.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, justificó la medida como un intento de “aportar transparencia” sobre el manejo gubernamental de estos reportes.

La dependencia encargada de investigar estos fenómenos, llamada Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, llevó a cabo la localización de los archivos. El repositorio advierte que muchos carecen de una cadena de custodia confiable, por lo que solo indica cuándo y dónde habrían sido grabados, según las reseñas adjuntas.

En total, se incluyen 51 videoclips y la mayoría son imágenes infrarrojas de baja calidad captadas por sensores militares entre el 2018 y el 2023, principalmente en la zona del Golfo Pérsico, bajo responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos.

Entre las grabaciones publicadas destaca una que parece mostrar el derribo de un objeto no identificado sobre el lago Hurón en el 2023. Investigaciones posteriores, citadas en el propio repositorio, sugieren que pudo tratarse de un globo operado por aficionados. Otro video, sin fecha precisa pero asignado al 2022, muestra esferas entrando y saliendo del agua cerca de un submarino.

Los archivos también detallan avistamientos históricos, según un informe sobre espionaje soviético y documentos del Departamento de Energía, incluido uno referido a la planta nuclear Pantex, donde se ensamblan y desensamblan cabezas nucleares.

Uno de los materiales que más llama la atención es el testimonio escrito de un oficial de inteligencia de alto rango. Según el relato, a finales del 2025 participó en una misión en helicóptero para investigar avistamientos previos. Allí, él y la tripulación tuvieron “una serie de encuentros cercanos que duraron más de una hora”.

Sobre este hecho describe: “A lo lejos, vimos una cantidad innumerable de orbes anaranjados moviéndose en todas direcciones contra la montaña. El espectáculo duró varios minutos hasta desvanecerse”. Además, añade: “Los pilotos y yo observamos a simple vista dos grandes orbes que brillaban intensamente, uno al lado del otro, cerca del helicóptero, inmóviles y justo encima del rotor derecho. Eran ovalados, naranjas con un centro blanco o amarillo, y emitían luz en todas direcciones”. El oficial confiesa que todos quedaron “prácticamente sin palabras”.

Por otra parte, se incluyen siete grabaciones de audio de astronautas de la NASA durante las misiones Apolo y Mercury, en las que comentan el avistamiento de luces u objetos vistos desde el espacio. La agencia espacial aclara que estos fenómenos suelen corresponder a partículas de condensación o residuos de las naves que se congelan en el vacío y reflejan la luz solar, creando el aspecto de “luciérnagas” o puntos brillantes, especialmente durante las maniobras.

La desclasificación de estos archivos comenzó el 31 de marzo del 2026, cuando la Task Force sobre Desclasificación de Secretos Federales, actuando por encargo del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, solicitó al secretario de Guerra una lista de videos sobre avistamientos FANI, con plazo hasta el 14 de abril del 2026.

El material desclasificado está disponible en el sitio web oficial war.gov/ufo, donde se sumarán más documentos progresivamente. La web indica que la primera tanda se publicó el 8 de mayo del 2026 y esta segunda el 22 de mayo del 2026.