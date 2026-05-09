Archivos OVNI desclasificados por el Pentágono: qué revelan sobre las misiones Apolo y los supuestos avistamientos

Entre testimonios, imágenes y documentación clasificada sobre vida extraterrestre, el Departamento de Defensa de Estados Unidos desclasificó hasta el momento 161 archivos resguardados en el Pentágono, donde se indaga sobre el avistamiento de objetos voladores no identificados (OVNI).

La documentación proporciona informes tanto de astronautas que durante las misiones Apolo señalaron haber avistado estos objetos como de civiles en tierra que exponen hallazgos relacionados con esos casos. Los archivos fueron publicados por Estados Unidos el pasado 8 de mayo, como parte de una orden del presidente Donald Trump.

“Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo”, expone en la página oficial el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Archivos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), que durante años permanecieron resguardados en secreto por el gobierno de ese país, fueron publicados en línea y reabrieron la conversación sobre la vida fuera del planeta. El Pentágono habría prometido publicar “nuevo material de forma continua” sobre estos avistamientos, destaca la BBC.

El Departamento de Defensa recalcó que los materiales archivados publicados corresponden a casos sin resolver, “lo que significa que el gobierno no puede determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados”. A través de Truth Social, Trump destacó que, al revelar estos archivos, las personas pueden decidir por sí mismas qué entender sobre lo que está pasando.

Dentro de los archivos se exponen supuestos casos de avistamiento de fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), entre ellos transcripciones de testimonios de astronautas que participaron en los alunizajes de Apolo 11, Apolo 12 y Apolo 17.

Misiones Apolo y sus avistamientos

Los archivos presentados por el Pentágono han dado de qué hablar, principalmente por la revelación de supuestos avistamientos en las misiones a la Luna realizadas por el programa Apolo.

Apolo 11

Uno de los testimonios más antiguos es el del astronauta Buzz Aldrin, quien viajó a bordo de la misión Apolo 11 y señaló haber presenciado fenómenos inusuales durante el viaje. Según el relato, observaron un objeto de tamaño considerable al que apuntaron con un monocular, pero no lograron identificarlo, destaca Infobae.

Otro de los eventos que aseguró haber vivido fue la presencia de pequeños destellos que se adentraban en la cabina en intervalos de varios minutos. Durante el retorno, además, observaron una “fuente de luz brillante”, atribuida a un posible láser.

Dicho testimonio fue recopilado de una entrevista de 1969, publicada dentro de los archivos del Pentágono.

Apolo 12

Una de las misiones más recordadas es Apolo 12, pero sus archivos son los que más han llamado la atención. Evidencia procedente de esa misión muestra fotografías de cinco fenómenos brillantes en la superficie lunar, cuya procedencia los expertos no pudieron determinar.

Medios como la BBC destacan que de esa misión se conserva el testimonio de Alan Bean, quien relató haber observado destellos de luz y partículas que parecían “escapar de la Luna”, mientras Charles Conrad aseguró haber visto restos flotantes.

🛸 | La NASA dijo durante años que no había evidencia de ovnis, y sin embargo, la publicación de hoy incluye una foto de la misión Apolo 12 en 1969 con al menos CINCO ovnis en ella. pic.twitter.com/Z5HjS1JXrX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 9, 2026

Apolo 17

Las luces intermitentes en el espacio parecen ser un tema recurrente en los avistamientos reportados. Jack Schmitt, a bordo del Apolo 17, señaló haber visualizado luces intermitentes que comparó con los fuegos artificiales del 4 de julio.

El testimonio de los astronautas de esa misión señala que observaron destellos de luz de forma continua durante el vuelo, los cuales eran más evidentes al adaptarse a la oscuridad.

The Hollywood Reporter destaca uno de los testimonios revelados, en el cual un astronauta describió distintos fenómenos intermitentes y giratorios, los cuales enfatizó que eran objetos físicos y no ilusiones ópticas.

El testimonio del vuelo espacial Gemini VII

Las referencias a supuestos fenómenos espaciales continuaron con el archivo del vuelo espacial Gemini VII, donde, según la BBC, se revela una conversación entre el astronauta Frank Borman y personal de apoyo de la NASA en tierra, en la que expone haber sido testigo del avistamiento de un objeto no identificado.

This audio is from 1965.



Gemini VII. Two astronauts in orbit. And then:



"Houston, we have a bogey at 10 o'clock high."



The astronauts reported several objects. "Brilliant particles" against a black background.



This audio was classified for 61 years.pic.twitter.com/Xy6ZGN7Tm7 https://t.co/ZedHnAeaka — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 8, 2026

Avistamientos de fenómenos anómalos no identificados

Dentro de los archivos también se incluyen testimonios de civiles que aseguran haber sido testigos de fenómenos anómalos no identificados (FANI). Uno de estos casos ocurrió en el 2023, cuando siete agentes federales compartieron haber observado estos objetos.

Todos, por separado, dieron testimonio al gobierno de haber visto dichos objetos en varios estados del oeste del país. Los describieron como esferas de color naranja que liberaban pequeñas esferas rojas.

Los reportes destacan que los avistamientos ocurrieron durante dos días y que los testigos aseguraron haber visto “una gran esfera brillante que flotaba en el aire”, recopila The Hollywood Reporter.

Otro de los casos más destacados fue el reporte de tripulaciones aéreas que señalaron haberse encontrado en el 2025 con un objeto ovalado de color naranja que emitía luces en diferentes direcciones.

Mientras los archivos continúan revelando estos supuestos hallazgos, el gobierno de Estados Unidos destacó que continuará presentando más documentos sobre objetos cuya procedencia no ha podido identificar, como parte de la voluntad del presidente Donald Trump.