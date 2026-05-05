Fenómenos astronómicos de mayo de 2026 en Guatemala: fases lunares, lluvia de meteoros y acercamientos de planetas con la Luna

Al llegar la noche, el cielo se convierte en escenario de diversos fenómenos astronómicos que deslumbran a los guatemaltecos. En mayo, en Guatemala se podrán observar eventos como la lluvia de meteoros Eta Acuáridas.

El satélite natural será otro de los astros protagonistas, con el cambio de sus fases, que cada mes ofrece imágenes únicas.

Asimismo, la Luna se posicionará en ángulos cercanos a otros planetas, eventos ideales para su observación, principalmente en áreas despejadas y con apoyo de telescopio.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) compartió parte de los eventos que ocurrirán en mayo y que podrían observarse desde Guatemala, entre ellos:

Lluvia de meteoros Eta Acuáridas

Uno de los eventos que marcan mayo es la lluvia de meteoros Eta Acuáridas, que alcanza su punto máximo a principios de mes. La NASA destaca que estos meteoros se caracterizan por su velocidad, ya que pueden viajar a unos 65.4 kilómetros por segundo cuando ingresan en la atmósfera terrestre.

Uno de los datos relevantes de este fenómeno es que las Eta Acuáridas dejan estelas luminosas —fragmentos incandescentes a su paso— que permanecen en el cielo por segundos e incluso minutos, destacó la NASA.

La agencia señala que, durante su punto máximo, se pueden observar alrededor de 50 meteoros por hora. Según el Insivumeh, ese pico ocurrirá el 6 de mayo.

Durante la madrugada se alcanzará la mayor actividad de esta lluvia de meteoros, informó Luis Icú, del Insivumeh.

Este fenómeno, que comenzó el 19 de abril y terminará el 28 de mayo, tendrá su punto máximo el 6 de mayo.

El Insivumeh indicó que el evento tendrá mayor visibilidad desde la 1 hora, en dirección al este, y que su radiante se ubica en la constelación de Acuario. Además, la luz de la Luna llena podría dificultar su observación.

Venus y la Luna

Como parte del calendario astronómico, el Insivumeh señala que la Luna y Venus compartirán región en el cielo el 18 de mayo, con una separación angular de tres grados.

Este evento será visible de 18.30 a 20.30 horas y podría observarse, ya que la Luna estará en fase nueva, por lo que su luz no interferirá con la visibilidad de Venus.

Otros acercamientos

Durante este mes, la Luna se acercará a otros planetas del sistema solar, entre ellos:

La Luna se acercará a Marte y Saturno el 14 de mayo, de 4.10 horas hasta el amanecer

La noche del 20 de mayo, la Luna estará cerca de Júpiter, de 18.30 a 20.40 horas

Fases lunares de mayo