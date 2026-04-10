Artemis II: así fue el histórico amerizaje que marcó el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años

Con un total de 9 días, 1 hora, 32 minutos y 15 segundos, según datos preliminares de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) en su transmisión en vivo, la tripulación a bordo de la nave espacial Orión aterrizó este viernes 10 de abril.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen regresaron a la Tierra luego de realizar una misión hacia la órbita lunar, que los llevó a establecer un récord de distancia recorrida por seres humanos al alcanzar 406,771 kilómetros desde la Tierra.

A las 17.33 horas, la NASA informó que la tripulación y el módulo de servicio de Orión se separaron. “En el proceso, el módulo de tripulación continuó su trayectoria hacia la Tierra, mientras que el módulo de servicio se desintegró en la atmósfera terrestre sobre el océano Pacífico”, destacó la NASA.

Luego de perder la comunicación por unos minutos, debido a la acumulación de plasma alrededor de la cápsula tripulada, la nave ingresó a la Tierra. A los 23,400 pies de altitud, los paracaídas de frenado de la nave Orión se desplegaron con el objetivo de reducir la velocidad y estabilizarla mientras avanzaba para el amerizaje.

Cuando alcanzaron los 5,400 pies de altitud, se cortaron los paracaídas de frenado y se desplegaron los tres paracaídas principales, con los que se redujo la velocidad y guiaron a la nave hacia su amerizaje final.

Finalmente, a las 18.07 horas en Guatemala, la nave Orión amerizó en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego. El momento se registró a las 20.07 horas EDT (17.07 horas PDT).

Según destacó la NASA, los ingenieros encargados de la recuperación realizarán varias pruebas adicionales mientras Orión se encontraba en el agua antes de apagar la nave espacial y entregarla al equipo de recuperación a bordo del USS John P. Murtha.

Este momento marcó un hito, dado que desde 1972 la humanidad no había realizado un viaje a la Luna, lo que coloca a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y al astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), Jeremy Hansen, como parte de la historia.