Misión espacial Artemis II: cuánto ganan los astronautas a bordo de la nave espacial Orión

Los astronautas Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, miembros de la misión Artemis II, se han vuelto populares en redes sociales al marcar el regreso de la humanidad a la órbita lunar. Con ello, han surgido dudas sobre cuánto ganarían por esta misión en el espacio.

Los cuatro astronautas marcaron diversos hitos durante su misión al establecer un nuevo récord: recorrieron 406,771 kilómetros desde la Tierra, la mayor distancia alcanzada por el ser humano. Asimismo, la tripulación exploró el lado oculto de la Luna y fue testigo de un eclipse.

Como parte de la misión, la astronauta Christina Koch se convirtió en la primera mujer en viajar dicha distancia. La misión, que llevó a la tripulación durante 10 días al espacio para realizar una exploración en la órbita lunar y pruebas que ayudarán a desarrollar misiones como Artemis III, regresará a la Tierra este 10 de abril.

La misión, que marcó el regreso de una tripulación a la órbita lunar desde 1972, ha brindado una nueva perspectiva del satélite natural y forma parte del programa de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) que busca llevar a la humanidad a la superficie lunar y establecerse allí.

Pese a los hitos alcanzados por el equipo de astronautas, conformado por el comandante Reid Wiseman, el piloto Víctor Glover y los especialistas de misión Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, la NASA no tendría contemplada una bonificación extra por la misión, según destaca el medio ABC en Español.

Medios como Forbes señalan que, aunque resulte sorprendente, los astronautas de Artemis II son empleados públicos de la NASA, por lo que su salario se establece como el de otros trabajadores de la agencia. No cuentan con bonificaciones ni incentivos adicionales por misión.

“This is a relay race.”



Mission specialist Christina Koch describes how the Artemis II astronauts have not only been focused on their mission — but on all future Artemis missions, which will build on their lessons learned and successes. pic.twitter.com/lXTOCk9Onv — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 9, 2026

National Post destaca que el salario se mantiene igual, sin importar si el empleado de la NASA está en la Tierra o en el espacio. Datos de ABC indican que los astronautas estarían ganando aproximadamente US$150 mil al año (Q1,147,041.45, según el tipo de cambio), cantidad que corresponde al salario en Estados Unidos.

En el caso del canadiense Jeremy Hansen, su salario podría rondar entre los 110 mil y 120 mil euros anuales (de Q985,600 a Q1,075,200), según destaca ABC.