Artemis II en vivo: así es el histórico sobrevuelo y la exploración del lado oculto de la Luna en la misión de la NASA

A seis días del histórico despegue de la misión Artemis II, la tripulación a bordo, conformada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Víctor Glover y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen, se acercará al punto más cercano a la Luna, donde efectuará un sobrevuelo de prueba y exploración.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó que, en el sexto día de la misión, la tripulación de Artemis II alcanzará su punto más cercano a la Luna. Además, se espera que establezca un récord de la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra, al superar la marca de la tripulación del Apolo 13.

Datos de la NASA indican que la tripulación a bordo de la nave espacial Orión estará entre cuatro mil y seis mil millas de la superficie del satélite. Esta exploración les da la oportunidad de ser los primeros en observar algunas partes de la Luna, principalmente el lado oculto.

“La tripulación registrará sus observaciones en tiempo real mientras toma fotos y videos”, destaca la NASA. Asimismo, señala que deberá continuar con la documentación incluso cuando pierda la comunicación con la Tierra durante 30 a 50 minutos al pasar por detrás de la Luna.

Como parte de la planificación de la misión Artemis II, se prevé que el centro de control pierda temporalmente la comunicación con la tripulación cuando la nave Orión pase por detrás de la Luna.

Según la NASA, este evento iniciará a las 13 horas, en horario del Este (11 horas en Guatemala), mientras que la exploración podría finalizar a las 21.20 horas (19.20 horas en Guatemala). Será transmitido en plataformas como NASA+, YouTube, Netflix, Amazon Prime y Peacock en Estados Unidos, así como en otras regiones, según la distribución de cada plataforma.

Así se vive, minuto a minuto, desde la nave espacial Orión, la exploración lunar de este 6 de abril.

06 de abril 2026, 12.10h El mensaje de persona a persona más largo de la historia

Luego de que la tripulación de Orión superó la mayor distancia recorrida por humanos, el director de vuelo de la NASA, Brandon Lloyd; la comunicadora de la cápsula, Amy Dill, y el oficial de datos de mando y control, Brandon Borter, resaltaron un hito: el mensaje de persona a persona más largo de la historia.

La NASA destacó que, aunque en forma de broma, los empleados celebraron el envío por correo electrónico a la tripulación de lo que ahora se considera el mensaje de persona a persona más largo jamás enviado en la historia de la humanidad.

06 de abril 2026, 11.56h Establecen nuevo récord

La NASA destacó que la tripulación de la nave espacial Orión, del proyecto Artemis II, superó el récord del Apolo 13, de 248 mil 655 millas como la mayor distancia recorrida desde la Tierra por una tripulación humana.

Los astronautas Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen superaron la marca establecida en 1970.

Approaching the near side of the Moon.



The Artemis II astronauts have surpassed the record for the distance from Earth at 1:56 ET (1756 UTC). This record was previously set during the Apollo 13 mission when the astronauts traveled 248,655 miles from Earth. The Moon continues to… pic.twitter.com/OapAGgGMex — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

06 de abril 2026, 11.50h Informan a tripulación sobre objetivos científicos de observación

La NASA informó que el responsable científico lunar compartió con la tripulación cuáles serán los objetivos científicos para el próximo período de observación lunar.

Se conoce que el pasado 5 de abril el equipo científico envió a la tripulación la lista final de 30 objetivos en la superficie lunar. Dentro de esta se encuentra la documentación de la cuenca Orientale, un cráter de casi 965 kilómetros de ancho que se extiende entre la cara visible y la cara oculta de la Luna.

También se informó que este cráter se habría formado cuando un objeto de gran tamaño impactó contra la superficie lunar. La cuenca de Hertzsprung también figura en la lista de objetivos, ya que es un cráter de casi 640 kilómetros de ancho en la cara oculta de la Luna, según la NASA.

Esta observación y documentación ayudarán a los científicos a comprender cómo evolucionan las formaciones lunares a lo largo del tiempo geológico, resaltó la agencia

06 de abril 2026, 11.30h NASA proyecta nuevo récord

Para la misión Artemis II, la NASA destaca que este 6 de abril los humanos llegarán lo más lejos de la Tierra en la historia, cuando la tripulación de la nave espacial Orión supere la distancia establecida por la misión Apolo 13.

Today, humans will fly farther from home than they’ve ever been before.



Today at 1:56 p.m. EDT, the Artemis II crew will surpass the distance achieved during the Apollo 13 mission, maxing out their distance from Earth at 248,655 miles. Watch live: https://t.co/ltLH8efV8Z pic.twitter.com/5QsTq8xGqP — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) April 6, 2026

06 de abril 2026, 11.00h Inicia la misión de acercamiento a la Luna en Artemis II

A las 11 horas en Guatemala, la NASA dio inicio a la transmisión en vivo de la misión de acercamiento a la Luna de la tripulación de la nave espacial Orión, que tardará más de ocho horas.

La tripulación de @NASAArtemis II se prepara hacer historia. ✨



Durante el sobrevuelo lunar de hoy, los astronautas observarán el lado lejano de la Luna, que nunca ha sido visto antes por ojos humanos pic.twitter.com/xhDi06k0bi — NASA en español (@NASA_es) April 6, 2026

06 de abril 2026, 10.55h Cronograma de la misión de observación lunar

Por medio de su página oficial, la NASA compartió el cronograma de las actividades que los astronautas Reid Wiseman, el piloto Víctor Glover y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen realizarán este 6 de abril.

Según el cronograma, estas son parte de las actividades de la misión:

11.30 horas: El responsable científico del Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson, en Houston, informará a la tripulación sobre sus objetivos científicos para el próximo sobrevuelo.

El responsable científico del Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson, en Houston, informará a la tripulación sobre sus objetivos científicos para el próximo sobrevuelo. 11.56 horas: Se espera que la tripulación de Artemis II supere el récord establecido por la misión Apolo 13 en 1970, como la mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra.

Se espera que la tripulación de Artemis II supere el récord establecido por la misión Apolo 13 en 1970, como la mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra. 12.45 horas: Comienzan las observaciones lunares.

Comienzan las observaciones lunares. 16.44 horas: El centro de control prevé perder temporalmente la comunicación con la tripulación cuando la nave espacial Orión pase por detrás de la Luna.

El centro de control prevé perder temporalmente la comunicación con la tripulación cuando la nave espacial Orión pase por detrás de la Luna. 16.45 horas: Durante la puesta de sol, la Tierra se deslizará detrás de la Luna desde la perspectiva de Orión.

Durante la puesta de sol, la Tierra se deslizará detrás de la Luna desde la perspectiva de Orión. 17.02 horas: Orión alcanza su punto más cercano a la Luna, a 4,070 millas sobre su superficie.

Orión alcanza su punto más cercano a la Luna, a 4,070 millas sobre su superficie. 17.07 horas: La tripulación alcanza su distancia máxima de la Tierra durante la misión (252,706 millas).

La tripulación alcanza su distancia máxima de la Tierra durante la misión (252,706 millas). 17.25 horas: La “salida de la Tierra” marca el momento en que el planeta vuelve a ser visible en el borde opuesto de la Luna.

La “salida de la Tierra” marca el momento en que el planeta vuelve a ser visible en el borde opuesto de la Luna. 17.25 horas: El centro de control restablecerá la comunicación con los astronautas.

El centro de control restablecerá la comunicación con los astronautas. 18.35 a 19.32 horas: Durante un eclipse solar, el Sol pasará por detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación.

Durante un eclipse solar, el Sol pasará por detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación. 19.20 horas: Concluyen las observaciones lunares.

06 de abril 2026, 10.30h Proyecciones de distancia de la NASA

La NASA destaca que, a las 13.56 horas EDT (11.56 horas en Guatemala), la nave espacial Orión batirá el récord de la mayor distancia recorrida desde la Tierra por un ser humano, al superar la marca establecida por el Apolo 13 en abril de 1970, durante su regreso de emergencia.

Según datos de la NASA, la nave alcanzará su distancia máxima a las 19.07 horas EDT (17.07 horas en Guatemala), con un total de 252 mil 760 millas desde la Tierra.

La Luna vista por Artemis II



Actualización del 6 de abril, ahora vemos con más claridad el terminador y Mare Orientale casi nos está viendo directamente, en las próximas horas las imágenes que nos lleguen desde la Luna cambiarán radicalmente. pic.twitter.com/8IxU530aCE — Alain Mir (@alanmir) April 6, 2026

06 de abril 2026, 10.00h La NASA comparte qué explorará la tripulación de Orión

Minutos antes de que inicie el evento en el que la tripulación a bordo de la nave espacial Orión se acerque a la órbita lunar y explore el lado oculto de la Luna, la NASA compartió cómo será la descripción que los astronautas realizarán y las imágenes que se espera observar en esta parte de la misión.