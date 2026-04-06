Ciencia
Por qué la NASA pidió a los tripulantes del Artemis II no usar el inodoro durante su viaje
La NASA ha pedido a los tripulantes de la histórica misión espacial Artemis II que no utilicen el inodoro que se encuentra dentro de la cápsula Orión.
Captura de vídeo cedido por la NASA que muestra el retrete a bordo de la cápsula Orión de la misión lunar Artemis II. (Foto Prensa Libre: EFE)
La NASA ha advertido a los tripulantes de la histórica misión espacial Artemis II que no utilicen el inodoro incluido en la cápsula Orión, debido a que ha presentado problemas incluso antes del lanzamiento.
El contacto humano desde el Centro Espacial de Houston, Jenny Gibbons, advirtió a los astronautas con un mensaje simple: "No usar el inodoro".
Gibbons recomendó a los tripulantes de Artemis II que, en su lugar, "utilicen los urinarios de contingencia plegables que se encuentran en la nave".
De acuerdo con información de la NASA, el inodoro, que tiene un valor aproximado de US$23 millones, presentó problemas desde antes del lanzamiento de Artemis II.
En concreto, la tripulación de la misión espacial ha reportado un problema en el sistema de recolección de orina.
El portavoz de la NASA, Gary Jordan, explicó entonces que "se reportó que el ventilador del inodoro estaba atascado".
También precisó que los equipos en tierra elaboraban instrucciones para despejar esa zona y recuperar el sistema.
Horas después, el control de la misión guio ese día a la astronauta Christina Koch, la primera mujer en llegar a la órbita lunar, a través de una serie de pasos para corregir la falla. La reparación funcionó y, desde Houston, le informaron que el inodoro estaba de nuevo listo para su uso.
Aun así, el alivio duró poco. En los días siguientes, la NASA reconoció que el sistema volvió a presentar problemas intermitentes y que la tripulación tuvo que seguir recurriendo a dispositivos alternativos para la orina, mientras el equipo técnico intentaba determinar la causa exacta.
"Es un problema con la evacuación de los residuos del inodoro", indicó el director de vuelo de Artemis II, Judd Frieling, durante el fin de semana. "Y parece que probablemente tenemos orina congelada en la línea de ventilación".
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