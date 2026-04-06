NASA logra récord con Artemis II: la tripulación alcanza la mayor distancia desde la Tierra

En su sexto día de viaje, la tripulación de la nave espacial Orión alcanzó un nuevo récord para la humanidad, al convertirse en los humanos que han viajado la mayor distancia desde la Tierra, superando a la misión Apolo 13.

Fue este 6 de abril, a las 13.56 horas del este (11.56 horas en Guatemala), cuando los astronautas Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, miembros de la misión Artemis II, lograron superar la distancia establecida por la misión Apolo 13 en el 1970.

En ese momento, los astronautas habían recorrido 248 mil 655 millas desde la Tierra. Mientras tanto, la misión continuaba en su sexto día de exploración, en el que se prevé realizar observaciones desde un punto cercano a la Luna y documentar el lado oculto del satélite, con lo cual alcanzaron un nuevo récord.

Durante la misión de sobrevuelo de la Luna, Artemis II llegó a una distancia máxima de 252 mil 752 millas desde la Tierra, destaca la NASA, lo que establece un nuevo hito para la humanidad.

La NASA resalta que esta misión supera el récord anterior establecido por el Apolo 13 en 1970 por aproximadamente 4 mil 102 millas. La nave espacial Orión continúa su trayectoria y se prepara para observar la cara oculta de la Luna.

Según una publicación en X de Artemis de la NASA, se prevé que los astronautas alcancen su máximo acercamiento a la Luna alrededor de las 19.02 horas (17.02 horas en Guatemala), mientras que la página de la NASA indica que este podría alcanzarse a las 19.07 horas.

Approaching the near side of the Moon.



The Artemis II astronauts have surpassed the record for the distance from Earth at 1:56 ET (1756 UTC). This record was previously set during the Apollo 13 mission when the astronauts traveled 248,655 miles from Earth. The Moon continues to… pic.twitter.com/OapAGgGMex — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

Durante el proceso, el astronauta canadiense Jeremy Hansen compartió: “Aquí, desde la ‘Cabina de la Integridad’, al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana”, según EFE.

La misión, mientras documenta la Luna, continúa su viaje, que tendrá un punto máximo entre cuatro mil y seis mil millas de distancia de la superficie del satélite. Asimismo, la NASA destaca que los cuatro astronautas serán los primeros en observar algunas partes de la Luna, principalmente el lado oculto.