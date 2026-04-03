Artemis II: tripulación de Orión comparte sus primeras imágenes de la Tierra desde el espacio

Desde una de las ventanas de la nave espacial Orión, la tripulación de la misión Artemis II compartió las primeras fotografías, en las que se aprecian dos auroras boreales y parte del globo terrestre.

Las imágenes surgen luego de que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) efectuó el primer lanzamiento tripulado el pasado 1 de abril, después de 50 años, lo que marcó un momento histórico para Estados Unidos.

Este lanzamiento, que tiene como objetivo un viaje de diez días, forma parte del plan de la NASA de regresar a la Luna. En su tercer día de exploración, los astronautas han compartido diversas fotografías captadas desde la nave espacial.

Según la NASA, el comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, tomó las primeras imágenes de la Tierra desde una de las ventanas de Orión. La agencia informó que esto ocurrió luego de completar la maniobra de inyección translunar.

“Se aprecian dos auroras boreales (arriba a la derecha y abajo a la izquierda) y la luz zodiacal (abajo a la derecha) durante el eclipse solar de la Tierra”, destaca la NASA.

Más imágenes fueron compartidas por la agencia espacial a través de redes sociales, junto con el mensaje: “de repente, estamos ahí arriba con ellos”, además de un video desde la nave Orión.

"Suddenly, we're up there with them."



We're sharing the Artemis II crew's first images from space—keep following our 24/7 live feed for the latest mission updates: https://t.co/BezILihoZc pic.twitter.com/OwgYsWnngp — NASA (@NASA) April 3, 2026

En uno de los hilos de imágenes, la NASA destaca que las fotografías muestran cómo se reflejan las luces eléctricas de la Tierra generadas por la actividad humana, mientras que, en la parte inferior derecha, la luz del sol ilumina el borde del planeta.

Asimismo, la NASA mostró a la tripulación dentro de la nave espacial, así como imágenes donde se observa la línea divisoria entre el día y la noche que atraviesa la Tierra.

Fotografía de la línea divisoria entre el día y la noche, conocida como el terminador, que atraviesa la Tierra. (Foto Prensa Libre: Cortesía NASA)

Astronautas modificarán la velocidad de Orión y ajustarán la trayectoria

La NASA resaltó que, luego de completar la maniobra de inyección translunar el 2 de abril, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como el astronauta de la CSA Jeremy Hansen, se convirtieron en las primeras personas en abandonar la órbita terrestre desde el programa Apolo en 1972.

Este viernes se prevé que la tripulación se prepare para su primera maniobra de corrección de trayectoria, con la cual se modificará la velocidad de Orión y se ajustará su ruta para garantizar que la nave alcance el punto exacto que permita la exploración y la obtención de datos para las siguientes fases de las misiones.

Una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas principales de la nave espacial Orión. (Foto Prensa Libre: Cortesía NASA)

¿Dónde seguir la exploración de la misión Artemis II?

Como parte del proyecto de exploración Artemis, la NASA anunció que transmitirá de forma continua el recorrido de la tripulación a bordo de la nave espacial Orión a través de su canal oficial de YouTube.