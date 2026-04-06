Artemis II: a qué hora ver en Netflix el sobrevuelo lunar de la misión de la NASA este 6 de abril

La misión de exploración lunar que inició el pasado 1 de abril, Artemis II, llegará a uno de los momentos más importantes: el sobrevuelo lunar. La tripulación a bordo de la nave espacial Orión buscará observar la cara oculta de la Luna.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) destaca que, en este sexto día de exploración, Artemis II batirá el récord de distancia recorrida por humanos desde la Tierra, al sobrevolar la cara oculta de la Luna. El evento será transmitido a través de plataformas como Netflix.

Este momento histórico llevará al comandante Reid Wiseman, al piloto Víctor Glover y a los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen a sobrevolar la Luna, específicamente su cara oculta, como parte de la misión que pone a prueba el funcionamiento de los sistemas de la nave en el espacio profundo.

El evento se podrá seguir este 6 de abril a través de la plataforma de streaming Netflix. Según se informó, comenzará a las 13 horas (11 horas en Guatemala). Los espectadores podrán observar junto a los astronautas esta exploración y escuchar la narración de la tripulación sobre su misión.

Según lo planeado, la misión regresará a la Tierra el próximo 10 de abril. Se espera que la tripulación recorra un total de 695,081 millas desde el lanzamiento hasta el amerizaje, según la NASA.

Para esta misión, se prevé que Orión pase a 4,070 millas de la superficie lunar durante su máximo acercamiento y alcance una distancia máxima de 252,760 millas de la Tierra, aproximadamente 4,105 millas más que el Apolo 13, según datos de la agencia.

Desde el portal de la NASA se explica que la agenda del sobrevuelo de este 6 de abril iniciará a las 13 horas. Treinta minutos después comenzará una conversación entre la tripulación y el oficial científico en el Centro de Control de Misiones de la NASA, donde se repasarán los objetivos y el cronograma del sobrevuelo.

Make new friends, but keep the old.



A new photo captures the Moon's near side on the right (the side we see from Earth, identifiable by its dark splotches) and its far side on the left. The Artemis II crew are the first to see the far side with human eyes. pic.twitter.com/Z8QaZ6J9iA — NASA (@NASA) April 6, 2026

A las 14.45 horas (12.45 horas en Guatemala) se espera que inicie el período de observación lunar de siete horas, durante el cual se podrá observar la cara visible y la cara oculta de la Luna.

Un dato que destaca la NASA en su programación es un corto período en el que el Centro de Control de la misión podría perder temporalmente la comunicación con la tripulación, justo cuando la nave pase por detrás de la Luna.

Se espera que a las 21.20 horas (19.20 horas en Guatemala) finalice el período de observación lunar de la tripulación de Artemis II.