Misión Artemis II permitirá ver un eclipse solar imposible de observar desde la Tierra

Ciencia

Misión Artemis II permitirá ver un eclipse solar imposible de observar desde la Tierra

La misión Artemis II permitirá a cuatro astronautas presenciar un eclipse solar único desde la cara oculta de la Luna.

EFE

|

Lanzamiento de la misión Artemis II en el Centro Espacial Kennedy

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) que transporta la cápsula Orión para la misión Artemis II se encuentra en vuelo tras un lanzamiento exitoso desde la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville, Florida (EE. UU.), el 1 de abril de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II tendrán la oportunidad de presenciar un eclipse solar cuando realicen este lunes 6 de abril un sobrevuelo sobre la cara oculta de la Luna, con lo que batirán el récord histórico de distancia alcanzado por la humanidad.

La tripulación, compuesta por el comandante Reid Wiseman, los astronautas de la NASA Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, podrán observar el espectáculo astronómico que tendrá una duración de casi una hora hacia el final de la ventana de sobrevuelo de seis horas programada para este 6 de abril.

La NASA explicó que durante el eclipse, el Sol quedará oculto a la vista al pasar por detrás de la Luna, desde la perspectiva de la cápsula Orion, un fenómeno que no podrá ser visto desde la Tierra.

En ese momento, la tripulación observará a la Luna mayormente oscura, lo que les brindará la oportunidad de buscar destellos de luz provocados por meteoroides que impacten en la superficie lunar, partículas de polvo elevándose sobre el borde del satélite natural y objetivos del espacio profundo, incluidos planetas.

LECTURAS RELACIONADAS

Imagen tomada de la pagina oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II. (Foto Prensa Libre: EFE)

Así luce la cara oculta de la Luna en nueva imagen de Artemis II

chevron-right

Artemis II: tripulación de Orión comparte sus primeras imágenes de la Tierra desde el espacio

chevron-right

Mientras el Sol se deslice por detrás de la Luna, los astronautas podrán observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol.

Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA para la misión Artemis II, describió la oportunidad de observar el eclipse como “un momento poético” tanto para la tripulación como para la humanidad.

El plan de observación de seis horas programado para la tarde del lunes incluirá el registro de características que puedan ayudar a los científicos a comprender cómo se formaron la Luna y el sistema solar, tales como cráteres, antiguos flujos de lava, y grietas y crestas generadas a medida que la capa exterior de la Luna se desplazaba lentamente a lo largo del tiempo.

“Sé que los datos que obtengamos inspirarán a la próxima generación de científicos y exploradores; pero, además, esta misión acercará la Luna a nosotros y nos unirá a todos, brindándonos un punto de conexión tangible con nuestro satélite”, puntualizó Young.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Artemis II 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS