Así luce la cara oculta de la Luna en nueva imagen de Artemis II

La NASA publicó este domingo una fotografía de la cara oculta de la Luna, captada por la tripulación de la misió n Artemis II, que se encuentra a un día de llegar a su objetivo : convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo.

En la imagen, tomada este sábado, se observa la Luna al revés, con su polo sur apuntando hacia arriba, y una vista completa de la cuenca Oriental, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial.

La cuenca Oriental será un objeto de estudio continuo para la tripulación —compuesta por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen—, que espera llegar este lunes a un punto estratégico de observación de la cara oculta de la Luna, tras recorrer la mayor distancia jamás registrada desde la Tierra: 406,773 kilómetros.

El domingo 5 de abril, quinto día de la misión Artemis II se ha compartido la imagen tomada desde el interior de la nave espacial Orión. La tripulación en algunas horas alcanzará su punto más cercano a la Luna.

One last look at Earth before we reach the Moon.



This view of the Earth was captured on April 5, the fifth day of the Artemis II mission, from inside the Orion spacecraft. The four astronauts will reach their closest approach of the Moon tomorrow, April 6. pic.twitter.com/P9eTDbh1hl — NASA (@NASA) April 5, 2026

Este domingo los astronautas también han revisado una lista detallada de las características de la superficie de la Luna que fotografiarán y analizarán durante su sobrevuelo de seis horas, la tarde del 6 de abril, cuando las ventanas de la cabina principal de Orión apuntarán hacia la Luna.

Cuando la tripulación, que no alunizará, pase mañana por la cara oculta de la Luna, perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, lo cual está totalmente controlado, según la NASA.

Otra imagen que compartieron fue apreciar la cuenca Orientale en el borde derecho del disco lunar. Esta misión marca la primera vez que se observa la cuenca completa a simple vista.

History in the making



In this new image from our @NASAArtemis II crew, you can see Orientale basin on the right edge of the lunar disk. This mission marks the first time the entire basin has been seen with human eyes. pic.twitter.com/iqjod6gqgz — NASA (@NASA) April 5, 2026

Tras una aventura de diez días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.

NASA explica que Artemis II se basa en el éxito de la misión no tripulada Artemis I en 2022 y busca demostrar una amplia gama de capacidades necesarias para las misiones al espacio profundo. El vuelo de prueba de Artemis II será la primera misión de la NASA con tripulación a bordo del cohete SLS (Space Launch System) y la nave espacial Orion dice la NASA.

La nave espacial Orion de la NASA está llevando a la humanidad a la Luna. Lanzada a bordo del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la NASA, Orion transporta y abastece a la tripulación en las misiones Artemis a la Luna y los traerá de regreso a la Tierra.

En el vuelo de prueba Artemis II de la NASA, la primera misión tripulada de la campaña Artemis de la agencia, los astronautas tomaron los controles de la nave espacial Orion y la manejan manualmente de forma periódica durante el vuelo alrededor de la Luna y de regreso. Esta misión ofrece la primera oportunidad para asegurar que la nave espacial funcione según lo previsto con tripulación humana a bordo, antes de futuras misiones Artemis a la superficie lunar.

FOTOGALERÍA Histórico lanzamiento de la NASA con Artemis II emprende su viaje a la Luna Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

La nave espacial Orion es construida por la NASA y el contratista principal Lockheed Martin. Actualmente es la única nave espacial capaz de realizar vuelos tripulados al espacio profundo y regresar a la Tierra a alta velocidad desde las proximidades de la Luna.

La cápsula Orion está diseñada específicamente para llevar astronautas en misiones al espacio profundo más lejos que nunca. Proporcionaprotección contra la radiación solar y una entrada a alta velocidad en la atmósfera terrestre, así como tecnologías avanzadas y confiables para la comunicación y el soporte vital. Las misiones de Orion abarcarán múltiples fases, como parte del plan de la NASA para construir una infraestructura flexible, reutilizable y de larga duración que perdurará durante varias décadas y dará soporte a misiones de complejidad creciente.

La Luna es el campo de pruebas para enviar astronautas a Marte. Brinda la oportunidad de probar nuevas herramientas, instrumentos y equipos para expandir la humanidad en nuestro sistema solar. Marte sigue siendo el objetivo a largo plazo. La NASA espera aprovechar las capacidades de exploración únicas del SLS y la nave Orion, así como las capacidades comerciales emergentes, para construir y dar soporte a la estación espacial Gateway.