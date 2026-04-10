Artemis II en Vivo: Vea la histórica transmisión del regreso a la Tierra de la tripulación 

Los astronautas de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen se preparan para su regreso a la Tierra, previsto para el viernes 10 de abril. Esto incluye repasar los procedimientos de reentrada y amerizaje y realizar una maniobra de corrección de la trayectoria de retorno.

La página oficial de la NASA explica que Mientras Artemis II se acerca a su regreso a la Tierra, los equipos de la NASA en tierra completan los preparativos finales para la reentrada y el amerizaje de Orión alrededor de las 20.07 horas (17.07 horas PDT / 18.07 horas de Guatemala) del viernes 10 de abril, frente a la costa de San Diego.



Está previsto que los propulsores de Orión se enciendan a las 21.53 horas (hora del Este de EE. UU. / 20.53 horas de Guatemala) para la segunda maniobra de corrección de trayectoria de retorno, con el fin de ajustar la trayectoria de la nave hacia la Tierra. Esta maniobra perfeccionará aún más la trayectoria de Orión y garantizará que la nave permanezca alineada para la reentrada atmosférica. Durante la maniobra, Hansen revisará los pasos del procedimiento y supervisará los sistemas de guiado, navegación y propulsión de Orión.

En esta misión la tripulación pudo documentar datos de la Luna no conocidos hasta ahora. Latripulación de la nave espacial Orión logró recorrer una mayor distancia desde la Tierra, superando el récord del Apolo 13 en 1970. Asimismo, documentaron fenómenos visuales de la Luna que no pueden observarse desde la Tierra, como la cara oculta del satélite y un eclipse.

Durante el sobrevuelo lunar, los cuatro astronautas documentaron el proceso. Según la NASA, entre los hallazgos se encuentra la documentación de cráteres de impacto, antiguos flujos de lava y fracturas superficiales, aspectos que serán analizados por científicos que buscan estudiar la evolución geológica de la Luna.

10 de abril 2026, 6.20h Más ajustes

La NASA informó que una de las primeras acciones que han hecho los astronautas es guardar el equipo que han utilizado durante la misión, retirando la carga y las redes de los compartimentos, e instalando y ajustando los asientos de la tripulación para asegurar que todos los elementos estén bien sujetos antes de su regreso a la Tierra.

10 de abril 2026, 05.55h Las fases críticas que se esperan del regreso

La tripulación entrará en la atmósfera de la Tierra con una velocidad de 25 mil millas por hora (40,233 kilómetros por hora), tras haber viajado más de 400 mil millas (643 mil kilómetros) en sus 10 días de misión, apuntó Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA. Conozca los principales riesgos que enfrentará.

La misión Artemis II entra en su fase más crítica con el inminente regreso de la nave Orión a la Tierra. La NASA ha detallado las maniobras clave que marcarán este proceso. https://t.co/juiamii3l4 pic.twitter.com/TU2sX97amZ — Ingrid Reyes (@ireyes_pl) April 10, 2026

10 de abril 2026, 05.30h Avanzas preparativos para el regreso

Mientras Artemis II se acerca a su regreso a la Tierra, los equipos de la NASA en tierra completan los preparativos finales para la reentrada y el amerizaje de Orión alrededor de las 20.07 horas (17.07 horas PDT / 18.07 horas de Guatemala) del viernes 10 de abril, frente a la costa de San Diego.