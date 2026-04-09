¿Cuáles son los momentos más críticos en el retorno de Artemis II?

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen se preparan para su regreso a la Tierra, previsto para el viernes 10 de abril. Esto incluye repasar los procedimientos de reentrada y amerizaje y realizar una maniobra de corrección de la trayectoria de retorno.

Koch y Hansen comenzarán guardando el equipo que han utilizado durante la misión, retirando la carga y las redes de los compartimentos, e instalando y ajustando los asientos de la tripulación para asegurar que todos los elementos estén bien sujetos antes de su regreso a la Tierra. Como parte de las actividades del día, la tripulación revisará el último informe meteorológico, el estado de las fuerzas de recuperación y el cronograma de entrada. A lo largo del día, también trabajarán en las operaciones posteriores al aterrizaje, explica la página de la NASA.

Está previsto que los propulsores de Orión se enciendan a las 21.53 horas (hora del Este de EE. UU. / 20.53 horas de Guatemala) para la segunda maniobra de corrección de trayectoria de retorno, con el fin de ajustar la trayectoria de la nave hacia la Tierra. Esta maniobra perfeccionará aún más la trayectoria de Orión y garantizará que la nave permanezca alineada para la reentrada atmosférica. Durante la maniobra, Hansen revisará los pasos del procedimiento y supervisará los sistemas de guiado, navegación y propulsión de Orión.

Preparativos para el amerizaje

Mientras Artemis II se acerca a su regreso a la Tierra, los equipos de la NASA en tierra completan los preparativos finales para la reentrada y el amerizaje de Orión alrededor de las 20.07 horas (17.07 horas PDT / 18.07 horas de Guatemala) del viernes 10 de abril, frente a la costa de San Diego.

La tripulación entrará en la atmósfera de la Tierra con una velocidad de 25 mil millas por hora (40,233 kilómetros por hora), tras haber viajado más de 400 mil millas (643 mil kilómetros) en sus 10 días de misión, apuntó Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA.

Durante la reentrada, el módulo de servicio se separará alrededor de las 19.33 horas (18.33 horas de Guatemala), unos 20 minutos antes de que Orión alcance la atmósfera superior al sureste de Hawái. A las 19.37 horas (18.37 horas de Guatemala), una última maniobra de ajuste de trayectoria perfeccionará la ruta de vuelo antes de que la nave espacial inicie una serie de maniobras de balanceo para alejarse de forma segura del equipo que se desprende. Orión alcanzará su velocidad máxima —aproximadamente 3,800 km/h— justo antes de la interfaz de entrada.

A medida que Orión desciende a unos 400 mil pies de altitud, la nave espacial entrará en un período de interrupción de comunicaciones programado de seis minutos a las 19.53 horas (18.53 horas de Guatemala), debido a la formación de plasma alrededor de la cápsula durante el pico de calentamiento. Se espera que la tripulación experimente hasta 3.9 G en un aterrizaje normal.

Tras salir del estado de oscuridad, la cápsula Orión se desprenderá de la cubierta de su compartimento delantero, desplegará sus paracaídas de frenado cerca de los 22,000 pies a las 20.03 horas (19.03 horas de Guatemala) y, a continuación, desplegará sus tres paracaídas principales alrededor de los 6,000 pies a las 20.04 horas (19.04 horas de Guatemala) para reducir la velocidad antes del amerizaje frente a la costa de San Diego.

Una gráfica compartida por la NASA donde se explica el regreso de Artemis II. (Foto Prensa Libre: cortesía NASA)

Dos horas después del amerizaje, la tripulación será extraída de la cápsula Orión y trasladada en avión al USS John P. Murtha. Equipos de rescate la recogerán en helicóptero y, una vez a bordo del buque, los astronautas se someterán a evaluaciones médicas posteriores a la misión antes de regresar a tierra para abordar un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston.

La NASA pidió este jueves a la población que evite la zona del amerizaje de los astronautas de Artemis II, que ocurrirá este viernes a "un par de cientos de millas" de las costas de San Diego, en California, por el riesgo que representan los restos de la nave espacial.



El director líder de vuelo para Artemis II, Jeff Radigan, avisó en una conferencia de prensa que no podrá verse desde tierra el regreso de los cuatro tripulantes en la nave Orión, programado para este viernes a las 20:07 horas del este de Estados Unidos (00:07 horas GMT del sábado).

"Estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Guerra para recuperar la cápsula y es una zona de exclusión bastante grande. Así que le advertiría a la gente, por favor, que eviten el área. Hay un montón de restos que caen y estamos trabajando con nuestras fuerzas de recuperación para garantizar que no les caigan", expuso.



Aunque la meta es que la cápsula con los astronautas llegue a "unos cientos de millas" de la costa de San Diego, en la frontera sur de Estados Unidos, la NASA fijó un rango estimado de 2.000 millas náuticas (3.704 kilómetros) en el Pacífico para el amerizaje.



Ante una contingencia, la Fuerza Aérea tiene aviones militares C-17 listos, que se suman a dos helicópteros de la Marina que recogerán a los astronautas, siete aeronaves que monitorearán el regreso y la base de Pearl Harbor, según la agencia espacial.



De hecho, después del amerizaje, los oficiales tardarán entre 30 a 45 minutos para recuperar a los astronautas, pues deben esperar a que los desechos de la nave ya no sean un riesgo, detalló Radigan.