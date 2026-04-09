¿A qué hora y dónde amerizará Artemis II? Así será el histórico regreso de cuatro astronautas desde la Luna

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¿A qué hora y dónde amerizará Artemis II? Así será el histórico regreso de cuatro astronautas desde la Luna

La misión Artemis II culmina este viernes con su amerizaje en el océano Pacífico, tras un viaje de 10 días que marca el regreso de humanos a la órbita lunar en más de medio siglo.

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La misión Artemis II entra en su fase final y este viernes 10 de abril culminará con el amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico, frente a las costas de California, a las 20.07 horas del este de Estados Unidos. El regreso pondrá fin a un viaje de 10 días en el que cuatro astronautas se convirtieron en los primeros seres humanos en volver a la órbita lunar en más de 50 años.

La misión Artemis II de la NASA se encuentra en su tramo final tras completar un histórico sobrevuelo lunar con cuatro astronautas a bordo. El reingreso a la Tierra está programado para el viernes 10 de abril, con un amerizaje en el océano Pacífico.

La cápsula Orión, que transporta a Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, regresará tras recorrer más de 240 mil kilómetros y validar sistemas esenciales para vuelos tripulados en el espacio profundo.

¿A qué hora ameriza Artemis II? Conozca los horarios por país

El amerizaje está previsto para las 20.07 horas (EDT), equivalente a 00.07 horas GMT del sábado.

País / RegiónHora local
Estados Unidos (Eastern Daylight Time)20.07 horas
Estados Unidos (Pacific Daylight Time)17.07 horas
México18.07 horas
Guatemala18.07 horas
Colombia / Perú19.07 horas
Chile / Argentina21.07 horas
España02.07 horas (sábado)
Camarones, tortillas, picante y hasta Nutella, el menú que flota en la misión Artemis II
La NASA muestra el menú que consumen los astronautas de la misión Artemis II. (Foto Prensa Libre: EFE/NASA)

La cobertura en vivo comenzará horas antes a través de NASA+ y plataformas digitales oficiales.

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El reingreso de la nave Orión es el momento más delicado del viaje y durará aproximadamente 13 minutos.

  • Velocidad: hasta 40 mil km/h
  • Temperatura: más de 2 mil 500 °C
  • Fuerza sobre la tripulación: hasta 3.9 g
  • Apagón de comunicaciones: unos 6 minutos

Durante esta fase, la cápsula se convertirá en una “bola de fuego” por la fricción atmosférica, mientras su escudo térmico protege a los astronautas.

Así será el amerizaje en el océano Pacífico

El descenso final estará controlado por un sistema de paracaídas que reducirá la velocidad antes del impacto en el agua.

Fases finales:

  • Separación del módulo: 42 minutos antes
  • Entrada a la atmósfera
  • Despliegue de paracaídas
  • Descenso controlado
  • Amerizaje frente a California

Equipos de la NASA y fuerzas armadas de EE. UU. recuperarán a la tripulación para evaluaciones médicas.

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Dónde ver en vivo el regreso de Artemis II

La NASA transmitirá el evento en vivo a través de sus plataformas oficiales:

  • NASA+ (plataforma oficial de streaming)
  • Canal oficial de la NASA en YouTube
  • Aplicación oficial de la NASA
Los astronautas de Artemis II
Una instantánea capturada por la misión Artemis II muestra la Luna iluminada a contraluz por el Sol durante un eclipse solar. (Foto Prensa Libre: EFE)

Además, se puede seguir la misión en tiempo real mediante la plataforma AROW (Artemis Real-time Orbit Website), que muestra:

  • Ubicación de la nave
  • Distancia a la Tierra y la Luna
  • Trayectoria orbital en 3D

Artemis II es la primera misión tripulada que orbita la Luna desde Apolo 17 en 1972. Su éxito permitirá avanzar hacia Artemis III, cuyo objetivo es llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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