“Un cráter en honor a ella”: el emotivo homenaje de la tripulación de Artemis II con uno de sus miembros

Durante los primeros días de la misión espacial Artemis II, los tripulantes vivieron un momento emotivo al dedicar uno de los primeros cráteres de la Luna que observaron a la esposa de uno de los miembros.

Uno de los cráteres fue bautizado por los tripulantes como "Carroll", en honor a la difunta esposa del comandante Reid Wiseman.

Durante el viaje del pasado 6 de abril, los tripulantes de Artemis II tomaron unos minutos para abrazarse y recordar a sus seres queridos fallecidos.

El momento tuvo lugar luego de que la misión se convirtiera en la que ha llegado a mayor distancia de la Tierra.

"Su nombre era Carroll; la esposa de Reid (Wiseman), la madre de Katie y Ellie. (El cráter) es un punto brillante en la Luna, y nosotros queremos llamarla Carroll", dijo el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen.

In an emotional moment broadcast live from the Orion spacecraft, the Artemis II crew chose to name a Moon crater “Carroll" after commander Reid Wiseman's wife, who died of cancer in 2020.



“It's a bright spot on the Moon. And we would like to call it Carroll." pic.twitter.com/3p220FdaV7 — CBS News (@CBSNews) April 6, 2026

Carroll falleció en el 2020 a causa de cáncer.

The Artemis II crew named one of the lunar craters after the late wife of commander Reid Wiseman, Carroll, on Monday.



Before launching into space, Wiseman told CBS News' Mark Strassmann about how supportive his wife was of his career, even when she got sick with cancer and he… pic.twitter.com/vJuQlbyztj — CBS News (@CBSNews) April 7, 2026

El cráter bautizado en honor a la esposa de Wiseman se encuentra cerca de otro llamado Glushko, el cual puede observarse desde la Tierra.

To commemorate the Artemis II mission, the astronauts announced their suggestion to rename certain features on the Moon to honor the Orion spacecraft, named Integrity, as well as commander Reid Wiseman's late wife, Carroll. pic.twitter.com/ejfhnItDo8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

Las hijas y la familia de Wiseman se encontraban en la galería del Control de la Misión en Houston (Texas) cuando se realizó el homenaje, según informó la NASA.

Los cuatro astronautas de Artemis II entraron este lunes a la órbita lunar y comenzaron un periodo de observación de seis horas, con lo cual marcaron oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.

Lea también: ¿Por qué Artemis II llegará a la Luna sin alunizar? Las 5 claves para entender la decisión de la NASA