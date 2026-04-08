Ciencia
“Un cráter en honor a ella”: el emotivo homenaje de la tripulación de Artemis II con uno de sus miembros
Los tripulantes de Artemis II dedicaron un cráter de la Luna a la esposa del comandante Reid Wiseman, en un momento emotivo durante la misión.
FOTO ILUSTRATIVA. Fotografía cedida por la NASA de una imagen capturada por la tripulación de la misión Artemis II este lunes, donde se aprecian múltiples puntos de referencia lunares como el cráter Ohm, el Oceanus Procellarum (Océano de las Tormentas), el cráter Grimaldi, el cráter Pierazzo, el recientemente propuesto cráter Carroll y la extensa cuenca Hertzsprung. (Foto Prensa Libre: EFE)
Durante los primeros días de la misión espacial Artemis II, los tripulantes vivieron un momento emotivo al dedicar uno de los primeros cráteres de la Luna que observaron a la esposa de uno de los miembros.
Uno de los cráteres fue bautizado por los tripulantes como "Carroll", en honor a la difunta esposa del comandante Reid Wiseman.
Durante el viaje del pasado 6 de abril, los tripulantes de Artemis II tomaron unos minutos para abrazarse y recordar a sus seres queridos fallecidos.
El momento tuvo lugar luego de que la misión se convirtiera en la que ha llegado a mayor distancia de la Tierra.
"Su nombre era Carroll; la esposa de Reid (Wiseman), la madre de Katie y Ellie. (El cráter) es un punto brillante en la Luna, y nosotros queremos llamarla Carroll", dijo el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen.
Carroll falleció en el 2020 a causa de cáncer.
El cráter bautizado en honor a la esposa de Wiseman se encuentra cerca de otro llamado Glushko, el cual puede observarse desde la Tierra.
Las hijas y la familia de Wiseman se encontraban en la galería del Control de la Misión en Houston (Texas) cuando se realizó el homenaje, según informó la NASA.
Los cuatro astronautas de Artemis II entraron este lunes a la órbita lunar y comenzaron un periodo de observación de seis horas, con lo cual marcaron oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.
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