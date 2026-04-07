¿Cuáles son los pasos a seguir de Artemis II después de los primeros hallazgos en el lado oculto de la Luna ?

A las 20.03 horas (del este de Estados Unidos), la nave espacial Orión, llamada Integrity, encendió sus propulsores durante 15 segundos, lo que produjo un cambio de velocidad de 1.6 pies por segundo y guio a la tripulación de Artemis II hacia la Tierra. La astronauta de la NASA Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen revisaron los procedimientos y supervisaron la configuración de la nave y los datos de navegación.

Durante la sesión informativa de hoy sobre el estado de la misión, los funcionarios de la NASA compartieron las primeras imágenes recibidas de la tripulación durante el sobrevuelo lunar y confirmaron que el USS John P. Murtha zarpó y se dirige a un punto intermedio hacia el sitio de recuperación en el océano Pacífico. La agencia proporcionará actualizaciones sobre las operaciones de recuperación y las condiciones meteorológicas durante las sesiones informativas diarias.

De cara al futuro, la tripulación se preparará para descansar antes de un día de pruebas de vuelo y tareas de regreso a la Tierra el miércoles 8 de abril.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman y Victor Glover, junto con Koch y Hansen, tienen previsto probar una prenda para la intolerancia ortostática. Durante la prueba, la tripulación evaluará estas prendas, un equipo especializado diseñado para ayudar a los astronautas a mantener la presión arterial y la circulación durante la transición de regreso a la gravedad terrestre.

Tras las pruebas de la vestimenta, la tripulación tomará el control manual de la nave espacial, al utilizar el campo de visión de Orión para centrar un objetivo designado antes de guiar la nave hacia una posición con la cola orientada al Sol y comparar los modos de control. La demostración de pilotaje manual comenzará a las 21.59 horas.

La NASA previó este martes condiciones climáticas favorables para que los astronautas de Artemis II regresen a la Tierra el viernes y americen frente a las costas de San Diego, en California, cerca de la frontera de Estados Unidos con México, donde los esperará el barco de la Marina USS John P. Murtha.

"Son cerca de 475 millas náuticas de océano (879 kilómetros), dentro de las que podemos seleccionar el clima más aceptable. El clima cerca de San Diego se ve favorable, así que estoy optimista de que podamos amerizar cerca de la costa", declaró Jared Isaacman, administrador de la NASA, en una conferencia de prensa.

La agencia espacial estadounidense realizó estas proyecciones después de que la nave Orión abandonara este martes la esfera de influencia de la Luna y los cuatro astronautas de la misión iniciaran su regreso a la Tierra tras orbitar el satélite natural el lunes.

"Están en camino de volver a casa, a la Tierra. Le dijimos adiós de forma temporal a la Luna más temprano hoy, a la 13.23 horas del este de Estados Unidos (17.23 GMT). Es el punto en el que salimos de la esfera de influencia lunar y estamos de vuelta bajo el control de la gravedad de la Tierra", dijo el director de vuelo, Rick Henfling.

La separación de los módulos de servicio y de la tripulación de la nave comenzará el viernes a las 19.33 horas del este de Estados Unidos (23.33 GMT), mientras que el amerizaje se prevé a las 20.06 horas (00.06 GMT del sábado), expusieron los funcionarios.

Los astronautas deben dedicar estos últimos días de la misión a preparar la nave, el equipo y sus trajes para su regreso a la Tierra, donde la NASA ofrecerá una conferencia de prensa tras su llegada.

El administrador de la NASA destacó que la misión es "un buen comienzo" para las próximas del programa Artemis, que busca realizar dos viajes tripulados a la superficie de la Luna en el 2028, pues en la actual hubo "un lanzamiento limpio" desde Cabo Cañaveral, en Florida, "y el vehículo ha funcionado bien".

"Pero respiraré más fácil cuando atravesemos el proceso de reingreso a la Tierra y todos estén en el agua, en términos de estar listos para las misiones subsecuentes", expuso Isaacman.

El jefe de la agencia espacial recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a la Casa Blanca a los astronautas de Artemis II: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

Los funcionarios de la NASA indicaron que los hallazgos de esta misión y la observación de la cara oculta de la Luna ayudarán a los próximos proyectos de Estados Unidos, como instalar una base lunar y la futura exploración humana de Marte.

Con información de EFE