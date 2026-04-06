Artemis II inicia su regreso a la Tierra tras completar fase clave en órbita lunar

Artemis II concluyó este lunes el período de observación lunar, una etapa crucial de la misión en la que, en menos de siete, marcó varios hitos, como el récord de la mayor distancia a la que ha viajado una tripulación en el espacio y la observación de la cara oculta de la Luna. Ahora emprenden su viaje de regreso a la Tierra.

La NASA destacó que este martes 7 de abril, a la 1:25 horas (11:25 en Guatemala), la nave Orión saldrá de la esfera de influencia lunar.

Los cuatro astronautas del equipo, en el sexto de un total de 10 días de misión, concluyeron la observación a las 21.30 horas del este de Estados Unidos (01.30 GMT del martes), por lo que esperan abandonar este martes la esfera de influencia de la Luna a las 13.25 horas (19.25 GMT), para regresar a la Tierra el próximo viernes.

Al pasar detrás de la Luna, los astronautas de Artemis II —el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— estudiaron la cara oculta mediante fotografías y observación directa a través de las ventanas de la cápsula.

Durante este período, los tripulantes perdieron las comunicaciones con el centro de control de la NASA en Houston (Texas) durante 40 minutos, desde las 18.44 horas del este de Estados Unidos (22.44 GMT), debido a que la Luna se interpuso entre la nave espacial Orión y la Tierra, como estaba previsto. Luego de rodear la luna y de iniciar el proceso de retorno a la Tierra, tripulantes de la Nave espacial Orión fueron testigos de un eclipse solar que duró aproximadamente una hora,

En ese lapso de incomunicación, los astronautas alcanzaron la mayor distancia respecto de la Tierra: un récord de 406,771 kilómetros (252,756 millas), más que ninguna otra tripulación, y el punto más cercano a la Luna de la misión, a unos 6,545 kilómetros (4,067 millas) de la superficie.

La tripulación informó a la NASA sobre matices de color que ayudarán a mejorar la comprensión científica de la Luna, ya que tonos de marrón y azul, perceptibles de cerca, permiten identificar su composición mineral característica y su antigüedad.

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Right now, the Orion capsule is passing behind the Moon, so the Sun is entirely eclipsed from their perspective. During this time, they will view a mostly darkened Moon and will use the opportunity to analyze the solar corona. pic.twitter.com/PWDPfZKxGh — NASA (@NASA) April 7, 2026

Además, los astronautas observaron un eclipse solar total de 53 minutos, fenómeno que no fue visible desde la Tierra debido a la posición de la Luna durante el paso de la nave.

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida) para una misión de diez días que marca el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo y que busca sentar las bases para una base de Estados Unidos en la Luna y la futura exploración humana de Marte.

Con información de EFE