¿Cuándo regresan los tripulantes de Artemis II y dónde amerizará la cápsula?

Luego de 10 días de viaje, los astronautas Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, miembros de la misión Artemis II, regresarán a la Tierra después de la exploración del lado oculto de la Luna y de obtener datos del satélite natural.

El regreso de la tripulación está planeado para el viernes 10 de abril, día en que, según la NASA, se prevé el amerizaje en el océano Pacífico, específicamente frente a la costa de San Diego.

Aunque la NASA destaca que la ubicación y la hora del amerizaje de Artemis II seguirán modificándose a medida que se alcancen los hitos de la misión, se espera que ocurra a las 20.07 horas (hora del Este de EE. UU.), es decir, a las 18.07 horas en Guatemala.

Se conoce que la NASA realizará una transmisión en vivo del retorno de los astronautas, previsto para las 16.30 horas del 10 de abril, por el canal de la agencia y su portal en YouTube.

Como parte del cronograma de la NASA, se destaca que en el día 10 de la misión el equipo en tierra se centrará en el regreso seguro de la tripulación al planeta. Una vez la tripulación haya amerizado, los equipos de recuperación la rescatarán en helicóptero y la trasladarán al USS John P. Murtha.

Como parte del proceso de retorno a sus hogares, la NASA indicó que, una vez a bordo del buque, los astronautas deberán ser evaluados por médicos. Finalmente, se señala que los cuatro astronautas serán trasladados en avión al Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston.

El viaje de retorno a la Tierra inició el pasado 6 de abril, luego de que la tripulación rodeara el satélite natural y explorara la parte oculta de la Luna, momento que dejó nueva documentación.

Datos de la NASA destacan que, desde que la nave espacial Orión salga de la esfera de influencia lunar, continuará con su trayectoria de retorno libre, donde “aprovechará el campo gravitatorio Tierra-Luna para atraer a Orión de vuelta a la Tierra de forma natural”.

Para el regreso, la tripulación deberá realizar las últimas tres maniobras, según la NASA:

Primera maniobra: La NASA destaca que la primera maniobra es la separación del módulo de tripulación del módulo de servicio, lo que dejará al descubierto el escudo térmico del módulo de tripulación, que protege a los astronautas del calor de la reentrada a la Tierra.

La NASA señala que el módulo de servicio se desintegrará en la atmósfera terrestre.

Segunda maniobra: Se procederá a la interfaz de entrada que permitirá a Orión colocarse en la posición correcta para ingresar a la atmósfera. Para hacerlo, utiliza pequeños motores que orientan el escudo térmico hacia adelante, ya que este la protege del calor extremo.

Tercera maniobra: Una vez que Orión haya superado el calor de la reentrada, la cubierta que protegía su compartimento delantero se retira para dar paso al despliegue de los paracaídas, que reducen la velocidad de la cápsula.