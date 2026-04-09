Astronautas de Artemis II revelan lo que vieron al pasar por la Luna: destellos, polvo y colores nunca descritos

Los astronautas Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen hicieron historia al explorar la parte oculta de la Luna en la reciente exploración realizada por la misión Artemis II, el pasado 6 de abril. Durante un período de siete horas documentaron y observaron áreas no exploradas del satélite natural.

Durante la exploración, la tripulación pudo documentar datos de la Luna no conocidos hasta ahora. Aunque la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) mantiene monitoreo a través de cámaras satelitales, los expertos destacan que el ojo humano puede percibir aspectos que la tecnología no capta.

La misión, que en su sexto día marcó diversos hitos para la humanidad, avanzó cuando la tripulación de la nave espacial Orión logró recorrer una mayor distancia desde la Tierra, superando el récord del Apolo 13 en 1970. Asimismo, documentaron fenómenos visuales de la Luna que no pueden observarse desde la Tierra, como la cara oculta del satélite y un eclipse.

Durante el sobrevuelo lunar, los cuatro astronautas documentaron el proceso. Según la NASA, entre los hallazgos se encuentra la documentación de cráteres de impacto, antiguos flujos de lava y fracturas superficiales, aspectos que serán analizados por científicos que buscan estudiar la evolución geológica de la Luna.

La agencia espacial también resaltó que se registraron diferencias de color, brillo y textura en la superficie lunar, lo que ha ampliado el conocimiento sobre el satélite. Como parte del viaje hacia la órbita lunar, los astronautas también observaron la puesta y la salida de la Tierra desde la nave.

Uno de los momentos que marcó el sexto día fue cuando la tripulación, durante casi una hora, logró observar un eclipse, momento en el que documentaron la corona solar.

Como parte del proceso, la NASA destacó que la tripulación informó de seis destellos de impacto de meteoroides en la superficie lunar oscurecida. La agencia indicó que sus científicos analizan las imágenes, el audio y los datos recibidos para precisar la cronología y la ubicación de estos eventos en la Luna.

Durante una conversación con Kelsey Young se informó sobre el hallazgo de impactos de meteoroides en la superficie lunar oscurecida. La tripulante Christina Koch resaltó que observaron polvo lunar elevado que cubre la superficie, el cual podría flotar por efectos electrostáticos, fenómeno que buscaban documentar.

Salida de la Tierra capturada a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 19:22 ET durante el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna por la tripulación de Artemis II. (Crédito de la imagen: NASA)

“Fue extraordinario escuchar a la tripulación describir las impresionantes vistas durante el sobrevuelo”, dijo Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la NASA.

Medios como Tempo destacan que los astronautas señalaron cambios en la apariencia del satélite, ya que al salir de la cara oculta de la Luna esta se volvió brillante, lo que —según indicaron— daba la impresión de estar fuera del entorno.

La astronauta Koch comparó que la superficie de la Luna se iluminó como “una esponja de luz”. También destacó que existía una variación de color en la superficie, con tonos “mate y marrón”, que no se perciben desde la Tierra.