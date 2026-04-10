Artemis II: a qué hora ver en Netflix el regreso a la Tierra de la misión de la NASA este 10 de abril

Netflix tiene en su plataforma los momentos más destacados de la misión Artemis II. Ha transmitido en vivo el lanzamiento así com la llegada de la tripulación al punto más cercano a la luna, ahora también compartirá el regreso de la tripulación en esta hazaña.

A bordo de la cápsula Orión, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen no solo sentirán que su peso se multiplica por cuatro durante la caída, sino que también se enfrentarán a temperaturas extremas, al depositar sus esperanzas en el escudo térmico, otra de las pruebas clave de la misión Artemis II.

La plataforma seguirá en tiempo real todo el proceso del regreso, incluyendo el reingreso, despliegue de paracaídas y amerizaje. Se debe ingresar a www.netflix.com. La transmisión comenzará desde las 16.30 de Guatemala.

La plataforma mostrará el regreso y los 13 minutos críticos de reingreso, una vez que la cápsula entra en la atmósfera terrestre, lo que culminará con una zambullida de Orión a “un par de cientos de millas” de la costa de San Diego (California).

El ingeniero español Carlos García-Galán, responsable del programa Moon Base de la NASA, explicó a EFE que el lanzamiento y el despegue son las maniobras de mayor riesgo.

Subrayó que este retorno permitirá alcanzar la velocidad necesaria para poner a prueba el escudo térmico que protege a los astronautas de “las temperaturas extremadamente altas generadas por la fricción con la atmósfera al entrar en la Tierra”.

“Esa velocidad solo la podemos conseguir si vamos hacia la Luna”, agregó sobre la fase final de esta misión de diez días, que orbitó el satélite natural —sin alunizar— y se convirtió en la primera tripulada en alcanzar la órbita lunar desde 1972.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha asegurado que no estará tranquilo hasta que los cuatro tripulantes regresen con sus familias y afirmó que estará “pensando en los sistemas de protección térmica”.

Captura de pantalla de Netflix donde se anuncia la transión que tendrán del amerizaje de la misión Artemis II y su nave Orión. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla Netflix)

“Seré honesto y diré que en realidad he estado pensando en la reentrada desde el 3 de abril de 2023, cuando nos asignaron esta misión”, dijo por su parte a la prensa Rick Henfling, director de Vuelo para el Regreso de Artemis. “Puede sonar gracioso, pero también es literal: tenemos que regresar”.

Con información de EFE