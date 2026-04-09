One Piece da el salto a Lego: Netflix anuncia especial animado que repasa las primeras temporadas del live action

En medio del anuncio que confirmó una tercera temporada de la versión live action del manga, One Piece llega con una nueva sorpresa a Netflix, esta vez con el estreno de una producción especial en versión animada, pero al estilo Lego.

Según detalles de Netflix, esta versión hará un repaso de las dos primeras temporadas estrenadas por la plataforma, en las que se contará cómo los Sombrero de Paja atravesaron el mar del Este hasta alcanzar la Gran Ruta Marítima, antes de conocer a Chopper.

La producción se dividirá en dos partes, en las que los fanáticos de esta historia volverán a vivir cómo los Sombrero de Paja se enfrentaron a los temibles Piratas de Arlong, lucharon cara a cara con los asesinos de Baroque Works y combatieron contra monstruos metálicos, destaca Netflix Tudum.

Para esta historia, cada personaje estará formado por figuras de ladrillo en versión animada. Estas figuras, según Netflix, también contarán con seis nuevos sets inspirados en la segunda temporada, llamada LEGO One Piece, colección que llegará a las tiendas a nivel mundial en agosto.

Tudum destaca que el especial animado de Lego se estrenará en la plataforma de streaming Netflix el próximo 29 de septiembre, y llevará a niños y adultos por los momentos más importantes de las temporadas 1 y 2.

“Acompaña a Usopp, el narrador más impredecible de los Sombrero de Paja, mientras le cuenta al nuevo y adorable recluta, el híbrido de reno y niño Tony Tony Chopper, las épicas hazañas del grupo a través del East Blue y hasta la legendaria Grand Line”, recalca Netflix sobre esta nueva propuesta.

Para los fanáticos de Lego, cada producción al estilo de bloques ha llamado la atención, por lo que se espera que esta producción conecte con el público de One Piece. Esta versión está realizada por el estudio de animación Atomic Cartoons, encargado de crear Marvel's Spidey and His Amazing Friends.

¿Qué se conoce de la tercera temporada?

El manga de Eiichiro Oda llegará con una tercera temporada a Netflix en su versión live action. Según Tudum, en esta nueva entrega los Sombrero de Paja navegarán hacia Alabasta, donde encontrarán un reino desértico en medio de una guerra civil.

La tercera temporada se realizará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, según Netflix, y se prevé que se estrene en el 2027.

Como parte de su trama, los protagonistas vivirán en medio de una rebelión que amenaza con destruir Alabasta. La sinopsis resalta que “impulsada en secreto por uno de los Siete Guerreros del Mar, el despiadado Sir Cocodrilo, y su sindicato clandestino Baroque Works, que buscan conquistar Alabasta para sí mismos”.

Con nuevos aliados y enemigos por enfrentar, los Sombrero de Paja se adentran en una guerra civil inminente y contra un poderoso caudillo, mientras buscan salvar el reino de Vivi.