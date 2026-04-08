Premios Óscar: estas son las fechas de las galas 99 y 100 anunciadas por la Academia de Hollywood

En una noche en la que se celebra lo mejor de la industria del cine en Hollywood, los premios Óscar han anunciado las fechas de sus dos próximas galas, programadas para el 2027 y el 2028.

El anuncio, que se hizo en conjunto con la cadena ABC, resalta que las galas 99 y 100 de los Premios Óscar se celebrarán en marzo de cada año. La noticia llega días después del anuncio del cambio de sede de la celebración de las galas y de la edición 98, en la que Una batalla tras otra se consolidó como la favorita.

Según el anuncio efectuado el 7 de abril, la edición 99 de los Premios Óscar se realizará el domingo 14 de marzo de 2027, mientras que la edición 100 se celebrará el domingo 5 de marzo de 2028.

La edición del 2028, además de celebrar los 100 años de los premios de la Academia, también marcará la última emisión de la gala por la cadena ABC, ya que a partir de la edición 101 se trasladará a la plataforma de videos YouTube.

La decisión responde a la búsqueda de llevar esta reconocida premiación a una audiencia global, lo cual, según YouTube, la plataforma garantiza. Se cree que esta medida obedece al descenso de la audiencia en el formato televisivo en Estados Unidos.

El nuevo contrato otorga a YouTube los derechos globales de transmisión hasta el 2033.

Asimismo, la Academia de Hollywood ha concretado cambios para la futura imagen de la premiación, ya que a partir de la edición 101 la celebración de los Óscar cambiará de sede y dejará el Dolby Theatre, en Los Ángeles, California, donde desde el 2002 se celebró la ceremonia.

El cambio se hará efectivo en el 2029, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lleve el máximo evento del cine al Teatro Peacock de L.A. Live, lugar donde también se realizará la alfombra roja.

Como parte del proceso, la Academia reveló el calendario para la próxima gala y las fechas clave para la nominación, selección y conformación de los finalistas a la estatuilla dorada.

Entre ellas destaca el anuncio oficial de los nominados a los Premios Óscar, que se realizará el jueves 21 de enero de 2027.