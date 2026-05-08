Ovnis y vida extraterrestre: Trump comienza a desclasificar archivos gubernamentales de EE.UU

Durante la mañana de este viernes 8 de mayo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció la desclasificación de archivos gubernamentales sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), luego de que el presidente Donald Trump agilizó el proceso de transparencia sobre estos encuentros.

Según el comunicado de la agencia federal encargada de coordinar y supervisar todas las funciones relacionadas con la seguridad nacional y las Fuerzas Armadas, la colección de documentos sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y posibles formas de vida extraterrestre podrá consultarse en la página oficial del departamento.

Por lo tanto, de acuerdo con la Administración del presidente Donald Trump, en el sitio web del departamento se “publicarán archivos adicionales de forma continua” relacionados con cualquier objeto volador que no haya sido identificado por observadores estadounidenses y cuyo origen, hasta el momento, es totalmente desconocido.

“Mientras que las administraciones anteriores no lograron ser transparentes en este asunto, con estos nuevos documentos y videos la gente puede decidir por sí misma qué demonios está pasando. ¡Diviértanse y disfruten!”, escribió el mandatario republicano en su red social Truth Social, donde reaccionó a los esfuerzos del Gobierno de EE. UU.

162 archivos sobre Ovnis

De acuerdo con la cadena de televisión CNN, esta desclasificación implica a la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Energía, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Por ello, el catálogo digital en la página web del Departamento de Defensa de Estados Unidos se compone de 162 archivos que incluyen fotos, documentos y videos, y que serán actualizados progresivamente, de manera que el presidente Donald Trump afirmó que este es un “esfuerzo por lograr una transparencia total y máxima” del Gobierno.

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“Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo”, manifestó el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, quien reaccionó poco después de la publicación de esta primera tanda de documentos.

Por su parte, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, aplaudió la iniciativa y defendió el trabajo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio en la exploración y la búsqueda de conocimiento para desvelar los secretos del universo, aunque aclaró que no hay evidencia confirmada de que se trate de tecnología alienígena.

Existencia de los extraterrestres

A finales de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adelantó la difusión de estos archivos gubernamentales después de que el exmandatario Barack Obama aceptó responder a una ronda de preguntas sobre vida extraterrestre, debido a que EE. UU. es considerado uno de los países con mayor número de avistamientos.

En marzo, cuando se le preguntó sobre la existencia de extraterrestres, el expresidente Barack Obama aseguró que no había instalaciones secretas bajo tierra en el territorio de los Estados Unidos y dijo que los alienígenas “son reales, pero yo no los he visto”, por lo que Trump acusó al exmandatario de revelar información clasificada.