“Está enfermo”: La Casa Blanca critica a Mark Hamill por publicar la supuesta tumba de Trump

Después de que la Casa Blanca difundió una imagen en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece representado como el héroe de la serie The Mandalorian, coincidiendo con el Día de Star Wars, el actor estadounidense Mark Hamill, conocido por interpretar a Luke Skywalker, publicó otra imagen del mandatario.

La imagen publicada por Mark Hamill en Bluesky muestra a Donald Trump junto a su propia tumba y fue generada con inteligencia artificial, al igual que la compartida por la Casa Blanca, en la que se puede ver al mandatario republicano con la armadura del protagonista, acompañado por Grogu, el popular bebé Yoda, y una bandera de EE. UU.

“En una galaxia que exige fortaleza, EE. UU. está listo. Este es el camino. Que la Fuerza te acompañe”, señaló la Casa Blanca en X, en referencia a la frase del universo creado por George Lucas, en el que Hamill interpreta al protagonista central de la trilogía original de Star Wars y a uno de los personajes más icónicos de la cultura popular.

Por lo tanto, como respuesta, Hamill dijo que Trump “debería vivir lo suficiente para presenciar su inevitable y devastadora derrota, rendir cuentas por su corrupción sin precedentes, ser condenado y humillado por sus innumerables crímenes. Lo suficiente para darse cuenta de que quedará deshonrado para siempre en los libros de historia”.

La Casa Blanca critica a Mark Hamill

Luego de homenajear a The Mandalorian, una serie de televisión del universo Star Wars de la plataforma Disney+, ambientada cinco años después de El retorno del Jedi, la Casa Blanca calificó a Mark Hamill de “enfermo mental” por utilizar la inteligencia artificial para mostrar al presidente Donald Trump muerto junto a su propia tumba.

“Estos lunáticos de la izquierda radical simplemente no pueden controlarse. Este tipo de retórica es exactamente lo que ha inspirado tres intentos de asesinato en dos años contra nuestro presidente Donald Trump”, agregó la Casa Blanca, que también recurre con frecuencia a la inteligencia artificial para representar al mandatario como Jesús.

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Ante esta situación, el actor estadounidense decidió eliminar la publicación y pidió disculpas: “Edición precisa para mayor claridad. Donald Trump debería vivir lo suficiente para rendir cuentas por sus crímenes. En realidad, deseaba lo contrario de su muerte, pero pido disculpas si la fotografía les pareció inapropiada”, publicó Hamill en Bluesky.

A su vez, el representante de Hamill no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de la Administración Trump, pocos días después de que un hombre irrumpió en un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca e ingresó con una escopeta para intentar asesinar al magnate republicano durante la cena.

La población reacciona

“Haber perdido las elecciones presidenciales sigue apestando de verdad para Mark Hamill y todos los enfermos como él. Espero que los republicanos pateen a todos los demócratas, entonces sí que tendrán acidez estomacal de verdad”, publicó un internauta en redes sociales, en respuesta a la crítica de la Casa Blanca hacia Luke Skywalker.

“Mark Hamill, todos disfrutamos de tu participación en Star Wars, pero ese tiempo ha terminado y ha llegado el momento de que tú hagas lo mismo. No hay una sola persona en este planeta que realmente quiera tu opinión, así que regresa a tu sala de proyección y revive tus días de fantasía, pero cierra la boca”, agregó otro usuario en X.