“¿Pruebas?”: México le responde a EE. UU. tras acusar de narcotráfico al exgobernador de Sinaloa

Durante la mañana de este jueves 7 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le exigió al Gobierno de los Estados Unidos que presente las pruebas en las que basa las acusaciones de narcotráfico contra diversos funcionarios mexicanos, especialmente contra el exgobernador de Sinaloa, el escritor y político Rubén Rocha Moya.

La mandataria mexicana vinculó su insistencia con la reciprocidad y la “responsabilidad compartida entre Estados Unidos y México” para combatir el narcotráfico a ambos lados de la frontera, por lo que, en una conferencia de prensa, Claudia negó que su Gobierno proteja a quienes son señalados por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

“Necesitamos pruebas”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre las declaraciones del fiscal general, Todd Blanche, quien advirtió públicamente que en los próximos días continuarán las acusaciones contra diversos funcionarios mexicanos. “No protegemos a nadie, pero para detener a alguien hay que cumplir con la ley mexicana”, afirmó.

Dadas las circunstancias, la mandataria sostuvo que cualquier detención debe cumplir con la legislación nacional y afirmó que, hasta ahora, EE. UU. no ha enviado elementos suficientes para proceder contra los señalados. Además, criticó que, en uno de estos casos, la única prueba presentada haya sido “una hoja con una anotación de pago”.

Cooperación bilateral entre México y EE. UU.

La presidenta Claudia Sheinbaum vinculó el caso del exgobernador de Sinaloa con las carpetas de investigación en México y sostuvo que la cooperación bilateral con EE. UU. debe ser recíproca, ya que se trata de una relación estratégica, intensa y multifacética centrada en la seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado transnacional.

Al respecto, la mandataria recordó al Gobierno estadounidense que México ha entregado a más de 90 personas requeridas por EE.UU que estaban en cárceles mexicanas: “Es una responsabilidad compartida. Y si tienen algo contra algún mexicano, que presenten las pruebas y aquí se juzga, de acuerdo con los criterios del sistema penal”, apuntó.

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Adicionalmente, Sheinbaum dijo que el Gobierno mexicano ha pedido a Estados Unidos la entrega de cerca de cuatro personas vinculadas con los casos de contrabando de combustibles y de dos individuos relacionados con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en el 2014, sin que hasta ahora haya respuesta de EE. UU.

Por lo tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que la relación con el Gobierno de los Estados Unidos debe mantenerse bajo cuatro principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial de México, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto mutuo y confianza mutua, para que todo funcione de la mejor manera.

Colaboración con EE. UU.

Por último, la mandataria mexicana rechazó cualquier injerencia o intervención de Estados Unidos en México, “menos en asuntos políticos”, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que continúan la comunicación, la colaboración y la coordinación con el Gobierno estadounidense, debido a que ambos países son socios comerciales.

Esto se debe a que la injerencia de EE. UU. en México es un asunto recurrente y muy complejo en la relación bilateral, caracterizado por tensiones y desafíos, especialmente en seguridad, narcotráfico y política interna, de manera que la postura mexicana ha sido rechazar cualquier tipo de intervención extranjera y enfatizar la soberanía nacional.