Identifican cepa andina de hantavirus en el crucero: ¿Es más peligrosa que la COVID-19?

Durante la mañana de este miércoles 6 de mayo, la cadena de televisión británica BBC News informó que una cepa poco común del hantavirus, que puede transmitirse entre las personas que mantienen contacto estrecho y prolongado, fue detectada en los pacientes afectados por un brote mortal a bordo de un crucero en el Atlántico.

El Ministerio de Salud de Sudáfrica indicó que la cepa andina del hantavirus fue detectada en dos personas evacuadas de la embarcación, quienes padecían una enfermedad viral grave, a menudo mortal, transmitida a los humanos principalmente por ratones de campo, a través de la inhalación de partículas de orina, heces o saliva.

Es por esta razón que, hasta el momento, tres pasajeros del crucero MV Hondius han muerto desde que el barco zarpó de la ciudad de Ushuaia, Argentina, hace menos de un mes, en un viaje a través del océano Atlántico con destino a las Islas Canarias, un archipiélago español de origen volcánico situado cerca de la costa noroeste de África.

Asimismo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), otras tres personas con síntomas de hantavirus fueron evacuadas este miércoles 6 de mayo para recibir atención médica en los Países Bajos, a más de dos mil kilómetros de las Islas Canarias, por lo que el riesgo general para la salud pública sigue siendo “muy bajo”.

Brote de hantavirus

De las 147 personas que transporta el crucero de lujo MV Hondius, tres han fallecido durante el trayecto como consecuencia del hantavirus, mientras que otras tres permanecen bajo observación clínica ante sospechas de contagio, aún sin confirmación oficial: un británico de 56 años, un ciudadano neerlandés de 41 y una alemana de 65.

Por su parte, las autoridades españolas informaron que todos los pasajeros desembarcarán en el Hospital de La Candelaria, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el próximo viernes 8 de mayo, donde presuntamente recibirán atención médica especializada y se intensificarán las labores de control epidemiológico en las Islas Canarias.

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Dadas las circunstancias, la Organización Mundial de la Salud desplegó un equipo de seguimiento que trabaja en conjunto con los operadores del crucero MV Hondius para monitorear el estado de salud de quienes continúan a bordo, así como para rastrear y contactar a todos los pasajeros que desembarcaron antes de que se declarara el brote.

Frente a este escenario, a pesar de que la OMS anunció que las personas que permanecen a bordo están bajo “estrictas medidas de precaución”, la autoridad de Tenerife expresó su rechazo y pidió una reunión con el presidente español: “No puedo permitir que entren a la isla”, agregó Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias.

¿El hantavirus es más peligroso que el coronavirus?

De conformidad con el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, el centro de referencia en España para la investigación y la vigilancia epidemiológica en salud pública, la mortalidad asociada al hantavirus puede ser considerablemente alta, dependiendo del tipo de infección que desarrolle cada paciente.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus alcanza tasas de mortalidad de 40%, mientras que la infección por coronavirus tiene una letalidad del 2%, según el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, por lo que la nueva cepa andina detectada en el crucero MV Hondius es considerada más mortal y peligrosa.