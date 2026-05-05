“Nunca quise hacerle daño”: Suegra de Carolina Flores asegura que la pistola “se le disparó sola”

Durante la tarde de este martes 5 de mayo, el conglomerado de medios de comunicación mexicano Grupo Imagen Noticias difundió fragmentos de escritos que Erika María Herrera, suegra y presunta asesina de la reina de belleza de Baja California, Carolina Flores, tenía en su celular al momento de ser capturada por las autoridades mexicanas.

En las notas, la sospechosa afirma que supuestamente no pretendía utilizar la pistola que llevaba contra su nuera, por lo que asegura que el arma se le "disparó sola", a pesar de que el cuerpo de la modelo mexicana, de 27 años, fue encontrado con nueve disparos dentro de su apartamento, específicamente en el rostro, el cuello y el pecho.

A pesar de las acusaciones, Erika Herrera declaró, en más de una ocasión, que no detonó el arma intencionalmente contra la madre de su única nieta, de ocho meses, quien actualmente se encuentra con su padre e hijo de la detenida, Alejandro Sánchez, luego de que la Fiscalía General de México dejó de considerarlo sospechoso de asesinato.

Sin embargo, en uno de esos textos, Erika Herrera presuntamente le explicó a su hijo Alejandro por qué tenía tantos desacuerdos con Carolina Flores: “Yo sentía que había perdido todo porque antes de ella, éramos felices juntos. No quise hacerle daño, solo quería que me diera mi lugar”, citó la cadena de televisión estadounidense Univisión.

Los textos de Erika Herrera

“Sentí que era como darle cinturonazos, pero por Dios que la pistola se disparó sola y llegó un momento que todo se puso oscuro y no sabía qué estaba pasando”, añadió Erika Guadalupe Herrera en los textos que fueron encontrados al momento de su arresto en Venezuela, adonde había huido tras el asesinato de Carolina Flores en México.

“Cuando me preguntaste qué había hecho, yo no sabía. Solamente quería castigarla por grosera y mamona, pero no hacerle más daño. Yo tenía el arma para protegerme y eso hice”, agregó Herrera en un mensaje dirigido a su hijo Alejandro Sánchez, quien se encontraba en el departamento cuando su mamá asesinó a su esposa en la cocina.

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“Yo saqué la pistola, pero obviamente no pensaba usarla. El arma se disparó sola. Vuelvo al momento una y otra vez en mi mente y sigo sin comprenderlo. Parece que los años me están jugando una mala pasada”, citó la cadena de radio mexicana Fórmula, que informó que el cuerpo de la exreina de belleza fue encontrado con nueve disparos.

Por lo tanto, aunque se han difundido múltiples versiones de la defensa que sugieren que el evento fue accidental, las autoridades mexicanas mantienen la hipótesis de un ataque premeditado, al punto de que la investigación incluyó el análisis de la posible participación de otras personas en la facilitación de la huida de la principal sospechosa.

Condena por feminicidio en México

Debido a que el asesinato de Carolina Flores ha sido catalogado como feminicidio, el Código Penal Federal de México establece que la condena de este delito se encuentra entre las más altas del sistema de justicia penal, dado que constituye la forma más extrema de violencia contra la mujer, a menudo relacionada con razones de género.

Dadas las circunstancias, la pena por feminicidio puede superar los 40 años, como en casos sentenciados en la Ciudad de México, donde fue asesinada la exreina de belleza. Por ello, es probable que Erika María Guadalupe Herrera pase el resto de su vida encarcelada, luego de que el asesinato de la modelo quedó grabado en video y se viralizó.